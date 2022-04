Pourquoi Ríos Farjat, l'un des ministres préférés d'AMLO, a voté contre la loi sur l'industrie de l'électricité

Ce jeudi 7 avril, il est apparu que la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a approuvé, avec le minimum minimum d'expressions requises, la constitutionnalité de la loi sur l'industrie de l'électricité (LIE), qui a été modifiée en 2021 afin que la répartition de l'énergie favorise le fédéral Commission de l'électricité (CFE).

Les votes exprimés à la Chambre supérieure de la Cour pour approuver le LIE étaient le minimum requis pour qu'il soit reconnu comme valide en vertu de la Constitution politique des États-Unis du Mexique (CPEUM). Cela signifie que sur les 11 ministres, quatre ont voté pour et sept contre, il convient de noter qu'Arturo Zaldívar, ministre en chef du SCJN, a été l'un de ceux qui ont approuvé la constitutionnalité de cette loi.

Dans le résumé du vote, on peut voir que les ministres Zaldívar Lelo de Larrea, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmin Esquivel Mossa et Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena étaient en faveur ; Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Norma Piña Hernández, Juan a voté contre Luis Gonzalez Alcantara Carranca et Ana Margarita Rios Farjat.

Pour des raisons environnementales, le ministre Ríos Farjat a voté contre la loi sur l'industrie de l'électricité Vidéo : Twitter/ @XochitlGalvez

De l'autre côté du spectre, il souligne que parmi les ministres qui ont voté contre figuraient le ministre Ríos Farjat, l'un des ministres proches du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et le soi-disant 4T, car au début du mandat de six ans, elle occupait un poste clé dans le gouvernement fédéral et, grâce à la ratification de Morena, elle a pu atteindre la première chambre de la Cour suprême.

Sa proximité avec López Obrador a commencé en 2017, lorsque le président de la cherry party l'a invitée à participer à la conférence « Plan de Nación ». Plus tard, en 2018, elle a fait partie de l'équipe de transition du président élu en dirigeant le travail requis dans le processus de livraison/réception du Service de l'administration fiscale (SAT), de sorte qu'à compter du 5 décembre de cette année-là, elle serait responsable de l'unité.

Quelque temps plus tard, avec la libération d'une place dans le corps des ministres du SCJN, elle a participé et gagné pour la place, de sorte que le 5 décembre 2019, le Sénat de la République, avec la majorité du Mouvement de régénération nationale (Morena) et ses alliés (Parti travailliste, Vert Parti écologiste du Mexique et Parti de la rencontre sociale), a ratifié le ministre devant la Cour.

Même le président López Obrador s'est félicité de l'arrivée de Ríos Farjat au sein du SCJN. « Jusqu'à hier, j'ai entendu parler de la décision du Sénat, je m'en réjouis. Les trois propositions sont de très bons citoyens, des professionnels, de très bons avocats tous les trois », a déclaré AMLO au cours de sa conférence matinale le sourire aux lèvres.

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

Maintenant, avec un argument environnemental, la ministre de la Cour a expliqué que, dans la promotion du droit à un environnement sain, elle a expliqué que le renforcement de l'EFC ne peut pas être privilégié avant la santé humaine.

Sur ce point, a-t-il soutenu, on impose un privilège qui pourrait avoir tendance à privilégier le FCE, mais il le fait en « laissant en permanence en deuxième place l'énergie propre si nécessaire à la durabilité et à la santé de tous ».

