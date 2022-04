Patricia Armendáriz a alerté le PAN pour une réforme de l'électricité : « Ne perdons pas de temps avec des insultes et de la folie »

Le débat sur la réforme de l'électricité à la Chambre des députés approche, et la membre du Mouvement de régénération nationale (Morena), Patricia Armendáriz, a lancé une alerte à l'Action Party National (PAN) avant d'entamer le dialogue sur cet éventuel amendement législatif.

Par le biais de ses réseaux sociaux, l'ancienne membre du programme Shark Tank a demandé aux législateurs bleus et blancs de ne pas perdre de temps avec « des insultes et des folies », car, a-t-elle dit, tout le monde est prêt à parvenir à un accord à la chambre basse.

« Le débat sur la réforme de l'électricité dans la chambre de @Mx_Diputados approche. Je veux faire une invitation à tod @s afin que nous ne perdions pas de temps avec des insultes et des folies. Nous avons un travail, nous sommes tous prêts à en discuter, et efficacement », a écrit la femme d'affaires.

Plus tard, il a affirmé que la Banque nationale d'action est composée de « citoyens dignes » qui ne méritent pas de donner une image de juste argumenter avec des « insultes et des accusations » dans cette législature.

« Les interventions de @AccionNacional où la droite mexicaine est représentée par des citoyens dignes qui sont préparés et ne méritent pas de donner l'image d'une dispute avec des insultes et des accusations du Mexique par #unacamaradigna », a déclaré le Morenista.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Les utilisateurs de ce réseau social se sont immédiatement précipités contre le législateur du parti Cherry et ont souligné que la réforme de l'électricité promue par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) constituait un danger pour le pays, et même les autorités internationales l'ont mentionnée.

Plus précisément, ils ont partagé la déclaration que le secrétaire des États-Unis a demandée à Tatiana Clouthier, chef du ministère de l'Économie, sur les points possibles selon lesquels le Mexique ne respecterait pas le TMEC si ce changement dans le secteur de l'énergie était mis en œuvre.

Le responsable américain a également assuré que des investissements allant jusqu'à 10 milliards de dollars seraient menacés. « Principalement dans les installations d'énergie renouvelable, elles sont plus que jamais à risque », peut-on lire dans la lettre signée par Katherine Tai.

Il convient de noter que le 4 avril dernier, la commission de l'environnement et des ressources naturelles de la Chambre des députés s'est prononcée en faveur de l'initiative de réforme de l'électricité, notant qu'il s'agit d'une proposition respectueuse de l'environnement.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Au cours de ce dialogue, les opinions étaient assez divisées car, malgré le fait que la majorité des voix aient été atteintes pour être considérées comme l'opinion générale de l'ensemble de la commission, le vote était de 17 voix pour et 14 contre. Les premiers votes ont été faits par les politiciens de Morena et de ses alliés, les partis travaillistes (PT) et l'écologiste vert du Mexique (PVEM). Alors que le second du bloc d'opposition : PRI, PAN, PRD, MC.

Le même jour, des membres de l'Institutional Revolutionary Party, du National Action Party et du Democratic Revolution Party ont annoncé, lors d'une conférence de presse, qu'ils présenteraient une contre-proposition pour la réforme électrique, affirmant que le projet AMLO était « destructeur, régressif et polluant ».

Sur les 12 points proposés par le bloc d'opposition, Morena a annoncé qu'il ne coïncidait que avec six, bien qu'il ait souligné mardi, avril 5, que les points exposés dans sa contre-réforme pouvaient être analysés et envisagés dans l'avis qui avait déjà été diffusé.

Parmi ces directives figure l'amélioration de l'accès à l'électricité au droit constitutionnel, et le fait que son utilisation, son approvisionnement et des prix abordables sont une condition préalable pour que les citoyens puissent jouir du droit à l'eau, à la sécurité, à la nourriture et à la santé.

