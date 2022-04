Onze corps ont été retrouvés dans un garage de la ville de Gostomel

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

L'ancien ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov a indiqué que onze corps avaient été découverts dans un garage à Gostomel, juste à l'extérieur de Kiev, la capitale de l'Ukraine.

« À Gostomel, près de Bucha, dans l'un des garages de la rue Svyatopokrovskaya , la police a trouvé onze morts parmi les civils. Les habitants disent que les tireurs embusqués ont tiré sur des gens puis mis les morts dans le garage », a déclaré M. Avakov sur son compte Facebook, comme le rapporte le quotidien ukrainien 'Ukrayinska Pravda'.

Gostomel, au nord-ouest de la capitale ukrainienne, Kiev, avec un aérodrome à proximité, est très disputée depuis le début de la guerre. Il y a quelques jours, les troupes ukrainiennes ont repris le contrôle de cette ville et des villes voisines de Bucha et Irpin.

Le chef de l'administration militaire de Gostomel, Taras Dumenko, a déclaré mardi qu'après 35 jours d'occupation par les troupes russes dans cette ville de la région de Kiev, plus de 400 personnes étaient portées disparues, selon la presse ukrainienne.

En outre, mercredi soir, l'administration de l'État de Kiev a annoncé que des alarmes antiaériennes avaient de nouveau été entendues dans la ville. « Attention ! Une alerte aérienne a été déclarée à Kiev ! » , a alerté dans un communiqué sur Telegram son administration, tel que rapporté par l'agence Ukrform.

PLUS DE SANCTIONS

Le président ukrainien, Volodymir Zelensky, a appelé à des sanctions plus larges et « vraiment douloureuses » contre la Russie mercredi soir face aux nouveaux paquets imposés par les États-Unis et l'Union européenne.

« Les pays occidentaux ont annoncé un nouveau train de sanctions contre la Russie. Les nouveaux investissements sont bloqués, des restrictions sont appliquées à plusieurs banques en Russie, des sanctions personnelles sont ajoutées, ainsi que d'autres restrictions. Ce forfait est spectaculaire. Mais ce n'est pas suffisant », a déclaré M. Zelensky dans son discours, selon un communiqué sur le site officiel de la présidence.

Ainsi, il a réitéré que l'Ukraine continuera à « insister sur un blocus total du système bancaire russe », ce qui entrave ses mouvements dans la finance internationale, ainsi que l'achat de pétrole dur dans le monde démocratique occidental.

« L'embargo sur les fournitures pétrolières russes sera de toute façon appliqué. Le format sera trouvé. La seule question est de savoir combien d'hommes et de femmes ukrainiens auront le temps de tuer l'armée russe, afin que vous, certains politiciens - et nous vous connaissons - puissiez prendre un peu de détermination quelque part », a-t-il dit.

Selon lui, « s'il n'y a pas de paquet vraiment douloureux de sanctions contre la Russie et s'il n'y a pas de fourniture d'armes », ce dont le président ukrainien a souligné que le pays avait besoin, cela « sera considéré par la Russie comme un permis ». « Un permis pour aller plus loin », a-t-il ajouté.

(Avec des informations d'Europa Press)

