Natiruts revient à Lima et sera présenté ce 26 mai

Natiruts vient d'annoncer une nouvelle tournée internationale où le Pérou ne pouvait pas faire son voyage. Pour cette raison, le 26 mai, ils se produiront au Plaza Arena - Jockey Club of Peru pour renouer avec leur public et chanter en chœur leurs classiques tels que « I Want to Be Happy Também », « Andei Só », « Sorri, Sou Rei », « Me Namora » et parmi d'autres succès.

Son retour dans notre pays sera un moment privilégié pour présenter les chansons de son plus récent album, « Good Vibration — Vol. 1 ». Il est sorti en 2021, année où le groupe a célébré son 25e anniversaire de carrière. Il est à noter que ce matériel a été mixé par Tony Maserati (qui a travaillé avec Beyoncé et Ariana Grande) et masterisé par Felipe Tichauer. Il comprend la participation de Pedro Capó, Ziggy Marley, Debi Nova, Macaco, Yalitza Aparicio et de nombreux autres grands artistes.

Sur le thème « Todo bien » avec le Portoricain Pedro Capó, le leader du groupe Alexandre Carlo a commenté à la mi-temps X que le single est « c'est plutôt un câlin de maman pour tous ceux qui pensent que tout peut aller mieux ».

« Beaucoup d'êtres chers perdus et je pense que cette chanson a cette énergie positive », a-t-il ajouté, notant qu'ils sont très heureux de la réponse des gens qui a toujours été dans le bon sens. « Ils élèvent nos bonnes vibrations astrales. Beaucoup de personnes nous ont parlé d'expériences très émotionnelles liées à la chanson, même chez des personnes ayant des difficultés psychologiques telles que la dépression et les crises d'anxiété dues au confinement », explique Carlo.

25 ANS DE SUCCÈS

Natiruts compte plus d'un milliard de vues sur Youtube. « Le groupe a débuté à Brasilia sous le nom de Nativus. Elle a été fondée en 1996 par Alexandre Carlo qui, à l'époque, était étudiant. Il est apparu dans le circuit universitaire de la capitale fédérale et s'est démarqué sur la scène locale, jusqu'à ce que l'occasion se présente d'enregistrer le premier CD à Rio de Janeiro. À partir de ce moment, l'histoire du groupe a emprunté des chemins que les membres eux-mêmes n'auraient jamais imaginés. Actuellement, ils ont 9 disques et trois DVD sortis.

« C'est la fidélité à ce que nous croyons qui nous a permis de rester là, tout ce temps », explique Alexandre Carlo. « Le courage de ne pas suivre les modes pour s'adapter aux problèmes du marché lors de la composition de chansons. Les chansons doivent avoir une origine ludique et spirituelle. L'acceptation du marché n'en est qu'une des conséquences. »

BILLETS POUR NATIRUTS

Les billets seront en vente sur Teleticket à partir du 6 avril. Ils pourront acheter leurs billets auprès du S/.149 et il y aura une réduction de 15 % avec n'importe quel mode de paiement du 6 au 12 avril et/ou le stock durera.

CONTINUEZ À LIRE :