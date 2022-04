L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir retiré les morts de la rue pour cacher des preuves de crimes de guerre

A woman stands amid the destruction caused by the war in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 5, 2022. Ukraine's president planned to address the U.N.'s most powerful body on Tuesday after even more grisly evidence emerged of civilian massacres in areas that Russian forces recently withdrew from. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Le président ukrainien Volodomir Zelensky a accusé jeudi la Russie de « retirer les morts des rues et des sous-sols du territoire occupé » pour cacher des preuves « de crimes de guerre » que son armée commet en Ukraine.

Dans son message de ce matin, Zelensky a dit avoir « des informations selon lesquelles l'armée russe a changé de tactique et tente de faire sortir les morts des rues et des sous-sols du territoire occupé. Des Ukrainiens tués. Il s'agit simplement d'une tentative de dissimuler les preuves et rien de plus. »

Mais « la responsabilité ne peut être éludée. Nous connaissons déjà des milliers de personnes disparues. Nous connaissons déjà des milliers de personnes qui pourraient être déportées vers la Russie ou tuées », a déclaré Zelensky, qui a promis de « découvrir les circonstances de la plupart de nos citoyens disparus ».

Le président ukrainien estime que, d'après ce qui a été vu à Bucha, « il semble que l'attitude à l'égard de l'État russe moderne change enfin dans le monde » et que l'attitude à l'égard de la Russie est désormais simple : « Soit vous soutenez la recherche de la paix, soit vous soutenez des massacres injustifiés ».

Il a également appelé les citoyens russes à affronter « la machinerie répressive russe », car ce sera toujours mieux que « d'être assimilé aux nazis pour le reste de votre vie ».

Après une journée où les alliés occidentaux ont décidé d'augmenter leurs sanctions contre la Russie et ses intérêts dans le monde, le président ukrainien a déclaré que, bien que « spectaculaires », ces sanctions « ne suffisent pas » et qu'ils continueront d'insister sur un blocus complet du système bancaire russe et du le rejet du pétrole de ce pays.

« S'il n'y a pas de paquet vraiment douloureux de sanctions contre la Russie », a déclaré Zelensky, la Russie considérera cela comme une autorisation d'attaquer le Donbass, les régions de l'est de l'Ukraine dont Moscou a reconnu l'indépendance et sur lesquelles la Russie souhaite désormais concentrer son offensive.

Zelensky a également appelé mercredi à des sanctions plus larges et « vraiment douloureuses » pour la Russie face aux nouveaux paquets imposés par les États-Unis et l'Union européenne.

« Les pays occidentaux ont annoncé un nouveau train de sanctions contre la Russie. Les nouveaux investissements sont bloqués, des restrictions sont appliquées à plusieurs banques en Russie, des sanctions personnelles sont ajoutées, ainsi que d'autres restrictions. Ce forfait est spectaculaire. Mais ce n'est pas suffisant », a déclaré M. Zelensky dans son discours, selon un communiqué sur le site officiel de la présidence.

Ainsi, il a réitéré que l'Ukraine continuera à « insister sur un blocus total du système bancaire russe », ce qui entrave ses mouvements dans la finance internationale, ainsi que l'achat de pétrole dur dans le monde démocratique occidental.

« L'embargo sur les fournitures pétrolières russes sera de toute façon appliqué. Le format sera trouvé. La seule question est de savoir combien d'hommes et de femmes ukrainiens auront le temps de tuer l'armée russe, afin que vous, certains politiciens - et nous vous connaissons - puissiez prendre un peu de détermination quelque part », a-t-il dit.

(Avec des informations d'EFE)

