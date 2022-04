Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé à l'OTAN des armes lourdes pour empêcher de nouveaux massacres tels que celui de Bucha

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré jeudi que lors de ses rencontres avec les alliés de l'OTAN à Bruxelles, il avait trois points à l'ordre du jour : « les armes, les armes et les armes ».

« Mon agenda est très simple, il n'y a que trois questions dedans : les armes, les armes et les armes », a-t-il déclaré à son arrivée au siège de l'Alliance atlantique.

Kuleba a assuré que « ces dernières semaines, l'armée ukrainienne et l'ensemble de la nation ukrainienne ont montré que nous savions comment nous battre, nous savons comment gagner, mais sans l'approvisionnement durable et suffisant en armes que l'Ukraine a demandé, ces victoires s'accompagneront d'énormes sacrifices ».

Le chef de la diplomatie ukrainienne, en tournée en Europe, a déclaré que « la meilleure façon d'aider l'Ukraine maintenant est de lui fournir tout le nécessaire pour contenir (le président russe Vladimir) Poutine et vaincre l'armée russe en Ukraine, afin que la guerre ne s'intensifie pas davantage ».

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

Il a notamment déclaré que l'Ukraine avait besoin, en particulier, d'avions, de missiles anti-navires, de véhicules blindés personnels et de systèmes de défense aérienne lourds.

« Je pense que le traitement que l'Ukraine offre est juste : vous nous donnez des armes, nous sacrifions nos vies et la guerre est contenue en Ukraine », a-t-il dit.

Kuleba a estimé qu'aucune distinction ne devait être faite entre les armes défensives et offensives « parce que toute arme utilisée sur le territoire de l'Ukraine par l'armée ukrainienne contre un agresseur étranger est défensive par définition ».

« Cette distinction entre offensive et défensive n'a donc aucun sens en ce qui concerne la situation dans mon pays. Les pays qui disent que nous allons fournir à l'Ukraine des armes défensives, mais que nous ne sommes pas en mesure de lui fournir des armes offensives, sont hypocrites. C'est simplement une approche injuste et injustifiée », a-t-il dit.

Sur l'Allemagne, il a reconnu avoir pris « un pas révolutionnaire en changeant sa position de ne pas fournir d'armes du tout à permettre certains approvisionnements et à fournir à l'Ukraine, en particulier, des armes antichars ».

« Cependant, il est clair que l'Allemagne peut faire plus, compte tenu de ses réserves et de ses capacités, et nous travaillons avec le gouvernement allemand pour nous fournir des armes supplémentaires », a-t-il dit.

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

Sur les sanctions contre la Russie, il a déclaré qu'un pas en avant avait été fait et qu'il y a seulement une semaine, les mesures restrictives proposées étaient beaucoup plus faibles.

Il a toutefois insisté pour imposer un embargo complet sur le gaz et le pétrole russes, sur l'expulsion de toutes les banques russes du système international Swift et sur la fermeture de tous les ports aux navires et marchandises russes avec le moins d'exceptions possible pour des raisons humanitaires.

« Franchement, j'espère que nous ne serons plus confrontés à une situation dans laquelle pour intensifier la pression des sanctions nous avons besoin que des atrocités comme celle de Bucha soient révélées et qu'elles impressionnent et impactent les autres partenaires au point qu'ils sentent et disent qu'ils vont introduire de nouvelles sanctions », a-t-il dit.

Il a appelé à ce que les Ukrainiens n'aient pas à payer de « leur vie, leur santé et leurs souffrances » pour de nouvelles sanctions contre la Russie.

Les pays de l'OTAN fournissent des armes à l'Ukraine, mais l'Alliance cherche également à agir avec prudence pour ne pas s'engager dans une guerre totale contre la Russie.

(Avec des informations d'EFE)

