L'organisation de victimes « Somos Genesis », qui rassemble les personnes touchées par les opérations militaires et paramilitaires dans la région d'Urabá et du bas Atrato Chocoano, a publié une lettre datée du 7 avril 2022, dans laquelle elle était en désaccord avec la décision de la Cour suprême de libérer l'extradition de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ancien chef du Clan du Golfe.

Il convient de rappeler qu'il y a quelques jours, la chambre de cassation criminelle de la Cour suprême a rejeté la contestation de la défense d'alias Otoniel pour non-extradition vers les États-Unis. La Haute Cour a ratifié le juge Diego Eugenio Corredor pour poursuivre le processus, qui est maintenant au stade des plaidoiries finales pour émettre un concept sur cette question.

Dans sa lettre, l'organisation de victimes a déclaré qu'à de nombreuses reprises elle avait tenté d'arrêter le procès contre le chef paramilitaire. L'objectif du collectif est qu'Otoniel répare les victimes en Colombie et contribue à la vérité et non à la répétition du conflit armé.

« Nous sommes venus parce que nos écrits semblent insuffisants, pour voir si nos paroles donnent un sens à tant de lois, de traités, de procédures, de ce qu'ils appellent la jurisprudence, qui semblent être des murs durs qui entravent la vérité et la justice, pour nos vies et nos territoires », ont-ils déclaré.

Pour commémorer la Journée des victimes le 9 avril, des membres de l'organisation « Somos Genesis » se sont rendus d'Urabá à Bogotá, qui ont déclaré qu'à leur arrivée dans la capitale de la République, ils avaient découvert les nouvelles de la haute cour. « Nous n'avons pas tiré les leçons du passé. La vérité réelle et procédurale est cachée aux victimes et à la société colombienne. Quelques-uns bénéficient de la vérité aux États-Unis, qui ne concerne que le trafic de drogue, la livraison d'argent et les itinéraires. Et là, il nous reste encore des mensonges qui aggravent les choses. »

Dans d'autres paragraphes du communiqué, les victimes soulignent que le rôle de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) sera essentiel pour empêcher l'extradition du pivot du Clan du Golfe. « Le JEP ne devrait pas faire appel devant la Cour suprême de justice, il devrait conditionner et demander la suspension de l'extradition d'Otoniel jusqu'à ce que justice soit rendue ici. Aucune vengeance ni avec Otoniel, ni avec l'armée, ni avec la police, ni avec les hommes d'affaires, ni avec les hommes politiques ou peut-être avec l'appareil judiciaire impliqué dans le processus.

Cette décision de la Cour suprême porterait un nouveau coup à la paix, disent-ils de la part de l'organisation. « Je sais qu'avec la vérité, nous pouvons voyager en tant que pays vers la paix. Aujourd'hui, la vérité et la paix sont en train de se déchirer. »

Une autre plainte présentée dans son communiqué public concerne l'exclusion et la revictimisation constantes au sein des processus judiciaires, qui évoluent vers l'impunité. « Nos femmes victimes de violences sexuelles n'ont pas d'importance. Nos disparus et nos assassinés n'ont pas d'importance. Nos enfants et nos jeunes recrutés n'ont pas d'importance. Nos déplacements ou confinements n'ont pas d'importance. La destruction de nos forêts, de nos eaux, de nos animaux, n'a pas d'importance. La Colombie n'a pas d'importance, la paix n'a pas d'importance », ont-ils souligné.

Enfin, le document signé par 46 organisations paysannes, indigènes, d'ascendance africaine et de femmes pose une série de questions : pourquoi n'est-il pas clarifié ou jugé ici en Colombie ? Combien d'otoniels commencent à émerger aujourd'hui ? « La paix est des vérités que le pays doit connaître, il doit connaître les noms de certains hommes d'affaires, secteurs militaires, secteurs de la police et secteurs politiques, qui dans nos territoires se déguisent en Clan du Golfe », ont-ils conclu.

