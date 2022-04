Johanna San Miguel et Carlos Carlín ont pensé à commencer une romance et à avoir un enfant ensemble

Johanna St. Michael et Carlos Carlín, qui a fait partie de la série de comédiens Pataclaun, ont montré à plus d'une occasion qu'ils sont de grands amis. Ils se sont rencontrés en 1985 et, bien que la chimie n'ait pas émergé instantanément au début, ils sont devenus inséparables depuis qu'ils ont donné vie à Queca et Tony à la fin des années 90.

Une fois le programme terminé, chacun a suivi un cours différent dans sa carrière. Cependant, le destin a toujours fini par les réunir dans des projets tels que « Chancho amor », « Muerte Cupid », « Puro Cuento », entre autres. La pièce la plus récente dans laquelle ils se réuniront à nouveau est « Jusqu'à ce que la télévision nous sépare ».

Dans cette mise en scène, les artistes de premier plan s'interrogent avec beaucoup d'humour et d'ingéniosité sur l'importance d'avoir un petit ami ou une petite amie pour la société. « Faut-il avoir un partenaire ? Une relation amoureuse est-elle plus importante qu'une amitié ? Auraient-ils bien réussi s'ils étaient devenus des amoureux comme tout le monde leur a dit ? » , indique le synopsis de l'œuvre.

Et c'est que de nombreux adeptes se sont demandé pourquoi ils n'ont jamais commencé une relation amoureuse, en tenant compte du fait que les deux ont déclaré que leur chimie était extraordinaire sur et en dehors des écrans. Ces spéculations se sont renforcées lorsque, en 2021, San Miguel a relancé une photo sur Instagram dans laquelle il apparaissait en train de s'embrasser avec son grand ami.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

ILS ONT SOULEVÉ L'IDÉE D'ÊTRE ENSEMBLE

Au sujet de ces rumeurs, l'animateur d'Esto es Guerra a surpris les habitants et les étrangers en avouant que l'idée de lancer un relation avec Carlín lui avait en effet traversé l'esprit. « J'ai eu cette idée et je lui ai dit (...) Nous avons même parlé d'avoir un enfant quand nous étions enfants. Je suis une excellente maman », a déclaré Johanna pour le journal El Comercio.

L'ancien animateur de Wonton Night a ajouté qu' ils n'étaient jamais arrivés à quoi que ce soit parce qu'à cette époque, le présentateur « n'était pas dans les meilleures conditions » pour commencer une romance . Cependant, il a également soutenu qu'il avait pensé à un moment donné à fonder une famille avec son ami. « Oui, j'aurais aimé ça », a ajouté l'acteur.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

Cependant, San Miguel a réfléchi à la possibilité d'avoir été le partenaire de Carlos Carlín et a assuré qu'il aurait été « impossible » qu'une relation entre les deux ait fonctionné. Selon lui, c'est parce que les deux ont des personnalités très différentes qui se marient bien en amis, mais pas en tant qu'amants.

« Nous quittions les yeux, nous finissions le dimanche. Carlín est un ermite recontra, je pense qu'il veut rester seul pour le reste de sa vie avec Mystic et Layla (leurs chiens) et leurs poupées. Dans mon cas, je veux trouver quelqu'un qui me convient le mieux. Carlin est plus froid, je suis plus passionné », a déclaré le personnage d'América TV.

« Si nous décidons de commencer une relation, nous finirons par nous tuer dans les 48 heures. C'est une haine d'amour », a souligné l'acteur. « Et ils sont de bonnes personnes avec 48 heures, je pense qu'à une heure et demie je ne peux plus te supporter. Mais je l'aime toujours, je l'admire, il fait partie de ma famille, il y a trop d'amour, de respect, d'admiration. C'est un plaisir de travailler et de créer avec lui », a ajouté Johanna.

