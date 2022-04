Fantastic Beasts 3 : première au Pérou et où regarder « Les secrets de Dumbledore »

Le mois d'avril est rempli de magie avec la première d'un nouveau chapitre de l'univers cinématographique de Harry Potter, basé sur la création littéraire de J.K. Rowling. Tous les potiers sont au courant des dernières mises à jour publiées concernant Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore, une histoire qui montrera en détail la jeunesse d'Albus Dumbledore et sa relation avec Gellert Grindelwald pour sauver le monde des sorciers et des moldus.

À ne pas manquer : « Harry Potter : Retour à Poudlard » : la solitude d'Emma Watson, Tom Felton a pleuré pour Helen McCrory et plus encore moments

SYNOPSIS LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3

« Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant magicien des ténèbres, Gellert Grindelwald, s'apprête à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie au magizoologue Newt Scamander la direction d'une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d'un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, où ils rencontreront des bêtes anciennes et nouvelles et affronteront la légion grandissante d'adeptes de Grindelwald. Mais avec ce qui est en jeu, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ? »

Le casting est composé de : Eddie Redmayne (The Theory of Everything), deux fois nominé aux Oscars Jude Law (Cold Mountain et The Talented Mr. Ripley), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston et Mads Mikkelsen. Encore une fois, la direction revient à David Yates, qui a été chargé de façonner cette nouvelle aventure magique sur grand écran.

QUELLE EST LA DURÉE DU FILM FANTASTIC BEASTS 3 ?

Des portails spécialisés indiquent que ce nouvel épisode durera environ deux heures, période pendant laquelle nous pourrons voir en détail ce monde parallèle où des aspects cachés de la vie de Dumbledore seront découverts loin de Poudlard.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

Y AURA-T-IL UN APERÇU AU PÉROU ?

Attention, potiers et moldus ! Oui, Warner Bros. a confirmé qu'il y aura un aperçu mondial pour regarder The Secrets of Dumbledore. Pour notre pays, il est prévu pour le 13 avril.

La première nationale officielle aura lieu le 14 avril. Comme on le sait, chaque jeudi est le jour des premières au Pérou et le panneau d'affichage change.

OÙ VOIR FANTASTIC BEASTS 3 ?

Cette fois, la première n'aura pas lieu virtuellement, afin que les fans puissent profiter du film au cinéma. Veuillez noter que pour accéder aux fonctions, vous devez obligatoirement avoir sur vous votre carnet de vaccination avec les doses complètes. Ce sont les cinémas dans lesquels il sera officiellement projeté.

- UVK

- Cineplanet

- Cinestar

- Cinépolis

- Cinemark

- Cinerama Pacifico

POURQUOI JOHNNY DEPP NE JOUE-T-IL PAS DANS FANTASTIC BEASTS ?

Le célèbre Jack Sparrow de Pirates in the Caribbean a connu l'un des moments les plus difficiles de sa vie personnelle et professionnelle lorsque son ancienne compagne, Amber Heard, a rendu publique une série de plaintes pour violences physiques et psychologiques contre l'acteur hollywoodien. La confrontation controversée entre les artistes qui a atteint le tribunal a incité Warner Bros. et les producteurs de la franchise magique à décider de le retirer de ce projet.

Bien que des audios aient été révélés qui ont refusé l'actrice Aquaman, et que la justice ait fait appel en faveur de Johnny Depp, sa carrière artistique a été sérieusement affectée. Afin de ne pas arrêter le tournage, il a été confirmé que Mads Mikkelsen (Hannibal) serait son remplaçant et porterait le costume du sorcier Gellert Grindelwald.

Ce changement d'acteurs a provoqué une série de critiques de la part des fans, qui espéraient revoir Depp dans Les Secrets de Dumbledore.