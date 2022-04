Comment éviter d'être victime d'une fraude à la revente de billets de concert

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 11MAYO2018.- Personas que adquirieron boletos para el concierto de Amanda Miguel y Diego Verdaguer para el 10 de Mayo en el Teatro Morelos, acudieron a pedir el reembolso de su dinero después de haber sido cancelado el concierto, personal del DIFEM dijo que respaldará legalmente al público por el incumplimiento de la empresa contratante. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Après avoir longtemps vécu la pandémie, loin des spectacles en direct et des arts tels que la musique, les musées, les pièces de théâtre, même le cinéma et bien plus encore, les activités sont progressivement revenues à la vie quotidienne, étant abritées avec beaucoup d'encouragement par les fans.

C'est le cas des concerts qui, pour le Mexique, ont récemment accueilli un nombre exorbitant d'artistes nationaux et internationaux de grande renommée, capables d'attirer des masses de fans dans des salles pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes.

Cela n'a cependant pas été très amusant pour tout le monde, car cela a également réactivé une activité connue sous le nom de revente d'accès. De nombreux cas sont apparus sur les réseaux sociaux de personnes qui, à la recherche de leurs précieux billets, se sont fait arnaquer par des personnes engagées dans cette activité ou par des vendeurs sur des applications Web qui en font la promotion.

Par conséquent, le personnel de l'Unité de police cybernétique du ministère de la Sécurité citoyenne (SSC) de Mexico a annoncé une surveillance et une détection des activités cybercriminelles dans lesquelles des billets apocryphes sont offerts pour des événements de masse, principalement via les réseaux sociaux.

Ce qui précède, après avoir reçu divers avis, y compris des rapports dans lesquels les fans cherchaient à accéder aux billets par de telles méthodes, la plupart avec des promesses de faibles coûts, par exemple.

Cependant, au moment de les avoir entre les mains et d'essayer d'accéder à tout prix au concert, à l'événement sportif ou culturel très demandé, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il s'agissait de faux billets, une activité qu'ils ont qualifiée de phishing.

Pour cette raison, l'unité de cyber-police de la SSC a émis les recommandations suivantes aux citoyens qui souhaitent acheter des billets via des pages Internet :

° Vérifiez l'authentification des sites ou des pages sur lesquels vous naviguez.

° Notez que les pages ne sont pas mal orthographiées et que les images graphiques sont de bonne qualité.

° Vérifiez l'authenticité d'une page et tenez compte du fait que l'URL commence par https :, le « S » à la fin signifie qu'il s'agit d'un site à communication cryptée ou « un site sécurisé ».

° Aucune règle ne s'applique à la question de savoir si un site est totalement à l'abri du certificat de sécurité, mais l'avoir est un avantage pour celui-ci.

° En cas de doute sur la véracité d'un site Web, prenez une capture d'écran ou copiez l'URL pour l'envoyer à la Cyber Police, dont le personnel vous aidera à identifier les sites frauduleux.

° Consultez les termes et conditions des plateformes ou des applications, avant de mettre en danger vos actifs, vos données personnelles et bancaires.

° Vérifiez auprès des plateformes de vente en ligne si elles ont un lien légal avec de telles applications

° Installez un antivirus sur tous les appareils utilisés pour surfer sur le Web, afin de les empêcher d'être vulnérables au vol d'informations.

° Vérifiez les statistiques de téléchargement et les avis sur les applications que vous souhaitez installer.

° Passez en revue les autorisations demandées par les fournisseurs pour accéder aux informations personnelles et à d'autres fonctions sur les appareils mobiles.

Si la personne a accédé à l'un de ces billets lors de la revente et que cela faisait partie du phishing, elle peut alors s'adresser aux autorités compétentes, en l'occurrence le ministère public, où vous devez déposer une plainte à ce sujet.

Vous pouvez également contacter la Cyber Police à l'adresse policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx ou au 5242 5100 poste 5086 pour signaler des publicités suspectes ou des demandes irrégulières.

Les plaintes sont également disponibles sur les comptes de médias sociaux officiels de ce Secrétariat sur Twitter à @SSC_CDMX et @UCS_GCDMX, et sur Facebook en tant que Police Mexico.

