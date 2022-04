La politologue et écrivaine Denise Dresser s'en prend au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pour avoir reproché l'attitude de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) devant la réforme de l'électricité.

Au cours de sa conférence de presse matinale depuis le Palais national, le président fédéral a reproché aux ministres de la Cour de se concentrer sur des bases juridiques et de ne pas « aller en profondeur » pour définir la constitutionnalité de la Réforme.

AMLO a déclaré que les ministres devraient considérer que la réforme de l'électricité d'Enrique Peña Nieto a été approuvée avec des pots-de-vin (Gouvernement du Mexique/YouTube)

Dans sa participation, le chef de l'exécutif a indiqué que les ministres devraient considérer que la réforme de l'électricité d'Enrique Peña Nieto a été approuvée avec des pots-de-vin aux législateurs, sans avoir une « discussion approfondie ».

« (Les ministres) sont des êtres d'un autre monde, que cette réforme a été approuvée avec des pots-de-vin et qu'il y a un procès contre le directeur de Pemex (Emilio Lozoya), qui a avoué avoir donné des pots-de-vin aux législateurs pour faire passer la réforme énergétique », a-t-il dit.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Et d'ajouter : « Le pouvoir des entreprises peut-il plus ? Et qu'ils ne viennent pas me dire que la loi est la loi, qu'ils ne viennent pas me voir avec cette histoire que la loi est la loi, ce qui va être prouvé, c'est s'il s'agit d'avocats qui défendent l'intérêt public ou d'employeurs, d'avocats d'affaires ».

En réponse à sa déclaration, la politologue a rappelé que la personne qui n'accorde pas d'importance à la loi, c'est lui, car il « la viole tous les jours » ; dans son message, elle a regretté qu'avec ses déclarations, le président López Obrador veuille se croire roi, mais il est vraiment un « néopriste ».

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

Avant sa publication, les réactions des internautes n'ont pas tardé à se faire sentir, plusieurs utilisateurs ayant regretté que la personne au pouvoir n'ait pas respecté la Constitution ou les institutions.

« Très sérieux, son intention est claire, de s'emparer de TOUT : monopole électrique gouverné par l'État ; système électoral où tout est décidé par lui pour augmenter sa concentration du pouvoir. Si vous n'êtes pas inquiet, vous ne faites pas attention », « Et qu'ils ne viennent pas à moi avec l'histoire que la démocratie est la démocratie » : AMLO 2024″, et « Celui qui a juré dans sa position de se conformer à la Constitution et aux lois qui en émanent », ont été quelques-unes des réponses.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Comme Denise Dresser, des internautes et des personnalités de l'opposition se sont précipités contre le président López Obrador pour les déclarations faites lors de sa traditionnelle matinée.

Tel a été le cas de l'ancien président du Mexique, Felipe Calderón Hinojosa, qui a comparé les mots que le chef de l'exécutif a prononcés lorsqu'il a pris le pouvoir en 2018 avec ceux qu'il a prononcés mercredi : « Je proteste pour garder et faire respecter la Constitution politique des États-Unis mexicains et les lois qui émanent de là. » : López Obrador, 2018. « Et ne me racontez pas cette histoire, que la loi est la loi : López Obrador, 2022 ».

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

Alors que la sénatrice du Parti d'action nationale (PAN), Lilly Tellez, a partagé la citation et a ajouté : « Paroles du président Andrés Manuel López Obrador, aujourd'hui, 6 avril 2022, lors d'une cérémonie officielle au Palais national. »

Pendant ce temps, le journaliste Pascal Beltrán del Río s'est dit peu surpris par les propos du président, puisque pour AMLO, la loi n'a jamais été la loi, mais « ce qu'il dit ». « Je ferais mieux de ne pas avoir protesté pour respecter et appliquer la loi. Quelle aberration, c'est ça, dirait-il », a-t-il ajouté.

