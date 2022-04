Le sénateur du Parti d'action nationale (PAN), Kenya López Rabadán, est devenu l'un des plus fervents opposants au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donc, à la fois de la Chambre haute et du social réseaux, elle laisse toujours clairement son mécontentement face aux déclarations et aux actions du président.

Face à des commentaires et des accusations constants, le président, comme il est d'usage, a mis en évidence le législateur dans la section de Qui est qui de mensonges d'Ana García Vilchis, qui cherche les fausses nouvelles présumées pour frapper la quatrième transformation (Q4).

Bien que López Rabadán n'ait pas gardé le silence et ait exigé le Tabasqueño, plusieurs de ses collègues du parti ont décidé de la soutenir et de lui envoyer des messages de soutien après cette mention au Palais national.

Dans un premier temps, le leader national du bleu et blanc, Marko Cortés, a partagé son soutien et a envoyé un message à López Obrador, qui, a-t-il assuré, « cela nous dérange que nous pensons différemment », ainsi qu'aux personnes qui « lui montrent constamment leurs mensonges et leurs erreurs ». Pour cette raison, il a demandé à continuer à élever la voix pour le Mexique.

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

Santiago Creel, vice-président de la Chambre des députés, s'est également manifesté et a déclaré qu'AMLO « utilise le pouvoir pour polariser le peuple mexicain ». En outre, il a exigé de mettre fin aux accusations et aux attaques contre López Rabadán et tous ses adversaires.

Pour sa part, la députée fédérale du district 4 du Yucatan, Cecilia Patron Laviada, a rejeté l'utilisation de ressources publiques pour attaquer des journalistes et des opposants, une situation dont ils ont souligné López Obrador. Il a également indiqué que la section Qui est qui des mensonges « est un masque de l'autoritarisme de Morena ».

L'ancienne candidate à la présidentielle et au poste de gouverneur de l'État du Mexique, Josefina Vázquez Mota, s'est également montrée solidaire de son confrère parti et s'est prononcée en faveur de ceux qui cherchent à protéger l'environnement des mégaprojets du 4Q.

« Je suis solidaire de mon collègue @kenialopezr et des militants citoyens qui défendent notre patrimoine naturel. Je suis favorable à entendre la voix des Mexicains qui cherchent à protéger l'environnement, face à l'écocide dans le tronçon 5 de #TrenMaya », a-t-il écrit depuis son compte Twitter.

Enfin, Jorge Romero Herrera, coordinateur du banc du PAN à la Chambre des députés, a déclaré que le Palacio Nacional continue de persécuter et d'intimider les opposants, une situation qu'il a qualifiée d' « inacceptable ».

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

Ces réponses sont intervenues après que le président fédéral eut mentionné, au cours de la conférence de presse matinale du 6 avril, un extrait d'une interview que Kenia López a accordée à une chaîne YouTube où elle a manifesté contre le Train Maya.

Dans un tel espace dirigé par Carlos Alazraki, la législatrice a jugé que, de son point de vue, ce projet est « un autre caprice » du président mexicain où l'écosystème, qui comprend le golfe de la mer du Mexique et les Caraïbes.

« Ces gars de Morena et du gouvernement de López Obrador, avec ce caprice du train maya, vont même changer le bleu turquoise de la mer, il suffit de regarder à quel point un gouvernement ignorant et un gouvernement populiste peuvent être mortels et nuisibles », a déclaré López Rabadán.

En ce qui concerne ces déclarations, López Obrador a déclaré que des adjectifs tels que « populiste » et « ignorant » font partie de la pensée conservatrice, car, de leur point de vue, ces personnages supposent que « tout le monde est ignorant, nous ne le sommes pas ».

