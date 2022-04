AMLO et Sheinbaum n'ont pas respecté les mesures visant à cesser de diffuser la révocation du mandat : TEPJF

Le Tribunal électoral de la magistrature de la Fédération a examiné les mesures de précaution imposées par l'Institut fédéral électoral contre la chef du gouvernement Claudia Sheinbaum et le président Andrés Manuel López Obrador sur la diffusion de Révocation du mandat et il a été considéré que les messages diffusés par les deux parties constituaient le gouvernement propagande pendant une période interdite.

Il est important de rappeler que l'INE a ordonné à plusieurs reprises au président López Obrador de s'abstenir de prendre la parole ou de promouvoir la consultation populaire, étant donné que l'institution est la seule à pouvoir promouvoir la participation à cet exercice démocratique.

L'Institut a ordonné au président López de suspendre la diffusion de la conférence de presse du matin du 18 mars et de s'abstenir de promouvoir la révocation du mandat, tandis que la chef du gouvernement Claudia Sheinbaum a été priée de cesser de diffuser des œuvres gouvernementales.

Lors d'une séance publique par vidéoconférence, les juges ont considéré que l'avertissement reçu par Sheinbaum était valable, étant donné que la loi fédérale sur la La révocation du mandat interdit aux fonctionnaires de diffuser les actions et les réalisations du gouvernement du 4 au 10 avril, date à laquelle la consultation populaire aura lieu.

Les juges Felipe de la Mata Pizaña et Felipe Fuentes ont présenté deux projets de loi affirmant qu'AMLO et Sheinbaum ont violé leurs obligations constitutionnelles et ignoré les appels de l'INE. La dernière remonte au 29 mars lorsque la chef du gouvernement a reçu l'ordre de supprimer 10 messages de son compte Twitter.

Là-dessus, la présidente a commenté dans un tweet : « Aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel emploi de @INEMexico forçant la suppression de posts sur les réseaux sociaux qu'elle pense être de la propagande. Je passe aux réseaux de téléchargement mais nous allons contester car nous le considérons comme partiel et excessif. Encore une fois. »

José Luis Vargas a été le seul à avoir voté contre les projets de loi présentés et a commenté : « À mon avis, le décret d'interprétation authentique publié par le Congrès de l'Union est postérieur à la dénonciation des événements et ne devrait pas appliquer de rétroactivité. » Les autres ont rejeté les allégations du président et du chef du gouvernement.

De même, l'INE a ordonné à 13 gouverneurs de Morena et aux partis alliés de supprimer les tweets qui, de leur point de vue, représentaient de la propagande gouvernementale. Parmi les personnes impliquées figuraient Miguel Ángel Navarro Quintero, Layda Sansores San Roman et Indira Vizcino Silva.

Selon un communiqué de presse, l'INE a déterminé qu'à compter de ce jeudi 7 avril, la diffusion à la radio et à la télévision du processus de révocation du mandat prendra fin et se poursuivra avec la publication par tous les médias sociaux des informations nécessaires pour garantir l'exercice du droit au citoyen participation à ce processus.

La conseillère Claudia Zavala Pérez a indiqué que : « Les fonctionnaires ont laissé beaucoup à désirer en termes démocratiques puisqu'ils ont ignoré les décisions des autorités concernant la diffusion de l'exercice, y compris le Tribunal électoral ». Il a également déclaré que « cela témoigne d'une très faible responsabilité de la part des fonctionnaires ».

Enfin, les juges en séance privée ont déterminé que si Sheinbaum reprenait de telles pratiques dans les prochaines heures, il pourrait recevoir une réprimande publique, ainsi que d'autres sanctions.

