Alma, c'est la mascotte de la Copa America Femenina Colombia 2022

Au milieu du tirage au sort de la phase de groupes de la Copa América Femenina Colombia 2022, la Conmebol a dévoilé la mascotte officielle du championnat. C'est Alma, sœur de Pibe, mascotte de la Copa América Brasil 2021, et qui est décrite comme un personnage fort, courageux, sociable, amusant et passionné.

Alma accompagnera les supporters dans les stades où se jouera la Coupe féminine de la Copa America, à Cali (stade Pascual Guerrero), en Arménie (stade du Centenaire) et à Bucaramanga (stade Alfonso López), où se jouera la grande finale du championnat. Par ailleurs, il devrait se rendre dans certains stades d'Amérique du Sud dans le cadre de la campagne de promotion de la Copa America.

Ce jeudi 7 avril, le tirage au sort de la phase de groupes de la Copa América Femenina Colombia 2022 s'est tenu au siège de la Conmebol dans la ville d'Asunción, au Paraguay. Ce tournoi des équipes nationales donne trois places directes à la Coupe du monde féminine qui se jouera en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2023. Il y aura également deux équipes (quatrième et cinquième de la phase finale) qui se qualifieront pour le repêchage.

La phase préliminaire est composée de 10 équipes réparties en deux groupes de cinq équipes chacun. Dans le groupe A, la Colombie sera la première tête de série en tant que pays hôte, les équipes qui complètent le groupe sont : le Chili, l'Équateur, le Paraguay et la Bolivie. Dans le groupe B, ce sera le Brésil en tant qu'équipe championne actuelle et sera accompagné par : le Pérou, le Venezuela, l'Argentine et l'Uruguay.

Lors de la phase de groupes, les équipes affronteront un seul match et le match d'ouverture opposera les hôtes, la Colombie contre le Paraguay. Sur huit éditions de la Copa América Femenina, le Brésil a été sacré champion en sept (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 et 2018), tandis que l'Argentine en a remporté une (2006). Le dernier tournoi, dans lequel l'hôte était finaliste, s'est déroulé au Chili.

Une autre des places attribuées par ce championnat dans sa phase finale sera le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce sera pour les champions ; les finalistes iront au repêchage. Alors que la troisième à la cinquième place aura une place aux Jeux panaméricains de 2023, ils seront accueillis par le Chili pour lequel l'équipe nationale de ce pays a un quota direct. Dans le cas où cette sélection aboutirait à l'un des postes listés, le quota sera attribué à la prochaine équipe du classement.

L'un des aspects à garder à l'esprit est que l'événement aura lieu après 4 ans de la dernière édition et qu'à partir de 2022, il se tiendra tous les 2 ans. En outre, il y aura une augmentation des prix en espèces, pour les champions, de 1 500 000 dollars et de 500 000 dollars pour les finalistes. Pour le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, cela représente un progrès et donne le ton au nouvel avenir du football féminin continental.

