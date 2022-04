Vidéo : Aida Victoria Merlano a précisé que les biopolymères n'ont pas été injectés

Pour les adeptes d'Aida Victoria Merlano, ce n'est un secret pour personne que la barranquillera a subi certaines touches esthétiques pour améliorer sa silhouette, même si elle a précisé à plusieurs reprises que la seule intervention chirurgicale qu'elle a sur son corps est ses implants mammaires.

Son travail sur les réseaux sociaux consiste à recommander certains produits pour améliorer l'apparence physique. Les bronzants, les crèmes pour le visage, les écrans solaires pour le visage et d'autres substances sont ce que l'influenceuse recommande dans le cadre de son travail sur les réseaux sociaux, cependant, elle a récemment été critiquée parce que ses adeptes ont apparemment confondu les fils tenseurs dans ses fesses avec des biopolymères, Merlano a donc dû sortir pour clarifier l'incompris.

« Je ne me suis jamais injectée de biopolymères, et je ne suis pas non plus sortie pour les recommander, en fait je n'ai jamais rien porté pour augmenter la taille de mes fesses », a déclaré Aida Victoria Merlano, avec un certain ton d'inconfort, à travers ses 'InstaStories'.

Dans le clip qui a été reproduit par le portail de potins 'Tracing Famosos', vous pouvez voir quand la fille de l'ancien membre du Congrès Aida Merlano a expliqué quelle procédure a été effectuée sur ses fesses.

« Les biopolymères sont des substances injectées, ce que je me suis fait est appelé des fils de tension, c'est-à-dire une aiguille avec un fil baratté - l'aiguille entre et le fil reste à l'intérieur - le matériau est du polydioxanone... c'est un matériau dont il est scientifiquement prouvé qu'il est compatible avec le corps, c'est une procédure pour soulever la fesse, et non pour augmenter », a conclu son explication.

Cela peut vous intéresser : Juan Manuel Galán se dit déçu par la décision de Rodrigo Lara Sánchez, la formule vice-présidentielle de Fico Gutierrez

Voici le contenu complet d'Aida Victoria Merlano :

En outre, il a ajouté que si des fils de tension étaient implantés pour soulever ses fesses et leur donner une meilleure apparence

À la fin de son explication sur le fonctionnement de la technique qu'elle a utilisée pour façonner et soulever ses fesses, la barranquillera a ajouté un court texte pour compléter sa réponse au sujet qui a provoqué la controverse sur ses réseaux sociaux, après avoir été pointée du doigt par un adepte de recommander des pratiques néfastes pour le corps des femmes .

« Il soulève la fesse, améliore son apparence et pour ceux d'entre nous qui font de l'exercice cela nous aide à avoir de meilleurs résultats car il stimule la production de collagène », a déclaré Aida Victoria Merlano sur son compte Instagram.

Les propos d'Aida Victoria ont rapidement généré toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux, car ils ont été reproduits par des portails de potins, dans lesquels certains commentaires critiquent barranquillera recommandant des procédures qui ne sont pas endossées par certains chirurgiens non plus, et d'autres se moquaient de sa capacité à parler si couramment. sujet, puisqu'en près de 30 secondes, il a pu exprimer clairement ses idées.

Les autres commentaires sont : « J'ai vu la vidéo d'un chirurgien spécialisé dans l'élimination des biopolymères dans laquelle il ne recommandait à personne de tendre les fils » ; « ne croyez pas les influenceurs, au revoir » ; « cette femme est rapide pour tout, ces influenceurs deviennent même médecins » ; « c'est comme ça qu'ils ont trompé Jessica Cediel » ; « scientifiquement tout ce que vous mettez dans votre corps génère des conséquences », entre autres.

Il est à noter que, via ses réseaux sociaux lors d'une série de « questions et réponses » en juillet 2021, l'influenceuse a déclaré à ses abonnés que d'autres interventions qu'elle avait subies étaient : l'application d'acide hyaluronique sur ses lèvres, et du Botox sur ses sourcils et son front pour éliminer les rides d'expression.

CONTINUEZ À LIRE :