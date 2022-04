Un mauvais sommeil peut augmenter la graisse viscérale, ce qui provoque des maladies cardiaques et un métabolisme

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Bien qu'il existe des preuves que le manque de sommeil augmente le risque d'obésité, les preuves expérimentales sont limitées. Cependant, des études continuent de montrer l'importance de bonnes habitudes de sommeil pour maintenir un poids santé, mais il reste encore beaucoup à apprendre pour comprendre les moindres détails de cette relation.

Des chercheurs de la Mayo Clinic, aux États-Unis, ont apporté un éclairage nouveau sur ce sujet en démontrant comment le manque de sommeil peut augmenter les niveaux de graisse viscérale insidieuse profondément dans l'abdomen, entraînant de graves risques pour la santé.

Une longue série de recherches publiées a mis en lumière le lien entre la privation de sommeil et l'obésité et les affections connexes. Il s'agit notamment de montrer comment des habitudes de sommeil irrégulières peuvent augmenter le risque d'hypertension et d'autres troubles métaboliques et doubler le risque de maladie cardiaque. De même, des études ont montré comment un sommeil supplémentaire peut entraîner un déficit calorique et réduire le risque d'obésité chez les nouveau-nés.

Alors que les connaissances scientifiques s'accumulent dans ce domaine, les chercheurs de la Mayo Clinic soulignent qu'aucune étude spécifique n'a été menée sur la distribution de la graisse corporelle. Ses travaux, publiés dans le Journal of the American College of Cardiology, se concentrent sur les différences entre la graisse sous-cutanée, située sous la peau et pouvant être simplement ressentie lorsqu'une personne est pince le ventre et la graisse viscérale, le type invisible au fond de l'abdomen qui peut entourer le foie, les intestins et d'autres organes.

La graisse viscérale ne représente qu'environ 10 pour cent de la graisse corporelle totale chez la plupart des gens, mais lorsqu'elle s'accumule à des niveaux excessifs, elle peut jouer un rôle disproportionné dans les effets néfastes sur la santé. En effet, il produit de grandes quantités de produits chimiques liés à une grande variété de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et l'athérosclérose, le diabète de type 2, l'insuffisance hépatique, les troubles gastro-intestinaux, le cancer et l'asthme.

Il est donc important de contrôler les niveaux de graisse viscérale. En conséquence, l'étude de la Mayo Clinic a été conçue pour explorer comment le sommeil peut jouer un rôle régulateur. Il a impliqué 12 personnes en bonne santé qui n'étaient pas obèses et ont été placées dans un groupe normal qui dormait neuf heures par nuit ou dans un groupe restreint qui ne dormait que quatre heures par nuit pendant une période de deux semaines. Cela s'est produit après certaines périodes d'acclimatation et d'autres de récupération normale du sommeil, puis les groupes ont échangé leurs habitudes de sommeil après une période de blanchiment de trois mois.

Les groupes avaient un accès gratuit à la nourriture en tout temps, et les scientifiques ont suivi leur apport énergétique, leurs dépenses, leur poids corporel, les biomarqueurs de l'appétit et la distribution des graisses grâce à des tomodensitogrammes. Il a été observé que les volontaires consommaient plus de 300 calories supplémentaires par jour pendant leurs périodes de restriction du sommeil, tandis que leurs dépenses énergétiques restaient les mêmes. Cela a conduit à de faibles gains de poids, mais à une augmentation de 11% de la graisse viscérale , ont déclaré les chercheurs.

« L'accumulation de graisse viscérale n'a été détectée que par tomodensitométrie, sinon elle aurait été négligée, d'autant plus que le gain de poids était assez modeste, seulement 450 grammes environ, a expliqué Naima Covassin, qui a dirigé l'étude. Les mesures du poids à elles seules seraient faussement rassurantes en termes de conséquences sur la santé d'un sommeil insuffisant. »

L'étude a été conçue pour reproduire les habitudes de sommeil irrégulières que les travailleurs postés pouvaient endurer, avec des périodes de repos inadéquat entrecoupées de périodes de repos normales. Il est important de noter que les scientifiques ont découvert que les effets sur la graisse viscérale semblaient persister au-delà des périodes de sommeil insuffisant, même lorsque le poids corporel diminuait, ce qui pourrait avoir des effets cumulatifs si ces habitudes de sommeil se déroulaient sur plusieurs années.

« Normalement, la graisse se dépose de préférence par voie sous-cutanée ou sous la peau », a déclaré Virend Somers, un autre chercheur principal de l'étude. Cependant, un sommeil insuffisant semble rediriger les graisses vers le compartiment viscéral le plus dangereux. Fait important, bien que pendant le sommeil de récupération, l'apport calorique et le poids aient diminué, la graisse viscérale a continué d'augmenter . Cela suggère qu'un sommeil inadéquat est un déclencheur jusqu'alors méconnu du dépôt de graisse viscérale et que la récupération du sommeil, du moins à court terme, n'inverse pas l'accumulation de graisse viscérale », a-t-il conclu.

