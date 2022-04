Un fan du Benfica a tenté de battre Luis Díaz tout en célébrant son but pour Liverpool

Luis Diaz est de plus en plus consolidé à la tête de Liverpool en Angleterre. Sa capacité exceptionnelle à se débarrasser des défenseurs et à se résoudre afin de chercher le but a incité le sélectionneur allemand Jürgen Klopp à le prendre en compte plus régulièrement pour définir les matches importants.

Le guajiro, qui a déjà disputé 13 matches avec l'équipe anglaise, s'est montré à l'aise avec son équipe et ses coéquipiers, avec lesquels il a réussi à s'adapter rapidement et avec une bonne communication, comme en témoigne chaque match.

Díaz reste aujourd'hui l'un des joueurs les plus importants en termes de Colombiens à l'étranger, même s'il se distingue également comme l'un des meilleurs signataires hivernaux pour la Ligue des champions.

Lors du match contre le Benfica qui s'est déroulé sur le terrain de Da Luz à Lisbonne, Liverpool a balayé le tableau de bord avec un score de 3-1 lors du premier quart de finale face à l'équipe portugaise dirigée par Nélson Veríssimo contre les « Reds ».

À la 17e minute, Ibrahima Konaté a ouvert le score aux visiteurs avec un centre du corner de Robertson, pour que le Français de 22 ans termine avec une tête solide qui a marqué le but de Vlachodimos.

Ce premier but serait le prélude et le moral pour plus tard, plus de 34 ′ Sadio Mané pour marquer le deuxième but, après que Luis Díaz dans un assistant à la tête lui ait laissé le ballon servi devant le but opposé.

À 49′ minutes, Darwin Núñez marquerait la réduction pour le Benfica après une contre-attaque qui a débuté par la dispute d'un ballon d'air par Luis Díaz, après une erreur défensive de Konaté, l'équipe portugaise a marqué.

Le troisième but aurait toutefois une signature colombienne après que Diaz eut fuité une passe qui l'a mis face à face avec le gardien du Benfica pour définir intelligemment son but 3 pour Liverpool.

Lors de la célébration, la cafetière s'approche de la tribune et la vidéo capture le moment où un fan du Benfica lance un objet à Diaz alors qu'il était embrassé par ses coéquipiers après avoir marqué 3-1 à la 87′ minute, ce qui a scellé la victoire de Liverpool. (voir la deuxième 14 de la vidéo).

Il convient de rappeler que Luis vient de jouer au Portugal avec Porto, une équipe dans laquelle il a réussi à se faire remarquer par sa technique et sa capacité à marquer, puis à passer au football anglais. Lors de son séjour à Porto, il a joué un rôle clé dans les 6 fois où il a affronté le Benfica, également parce que le public rival n'a pas oublié quand le Colombien l'a marqué en finale de la Super Coupe.

Heureusement, rien n'est arrivé à « Lucho » Díaz et le moment est passé presque inaperçu pour beaucoup, n'étant pertinent qu'après la capture de l'image enregistrée à propos de la célébration de Díaz.

