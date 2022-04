Sasha Sokol a accusé Luis de Llano d'avoir menti et l'a averti : « Rendez-vous au tribunal »

Près d'un mois après que Sasha Sokol ait publié une déclaration annonçant qu'elle se sentait victime d'abus de la part du producteur de télévision, alors qu'elle était impliquée dans une relation amoureuse avec lui à l'adolescence et qu'il était un homme de 39 ans, maintenant la chanteuse a détaillé les aspects de l'affaire robuste et a envoyé un message fort.

« Cela fait presque un mois que j'ai fait ma déclaration du 8 mars. Je pensais que je n'aurais plus à en parler, mais les circonstances ne me laissent pas le choix. Luis ment quand il veut impliquer mes parents en disant que la relation était « transparente ». Rien n'est plus éloigné de la vérité. Transparence ? Est-ce sérieux ? Mes parents ont découvert la relation DEUX ANS APRÈS son début. Je le répète, quand cela a commencé, j'avais 14 ans ; quand ils ont découvert que j'approchais 16 ans. Comment ont-ils pu consentir à quelque chose dont ils ignoraient l'existence ? » , a débuté dans un fil Twitter écrit ce mardi 5 avril.

