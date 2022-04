Puro Sentimiento : Des célébrités se montrent solidaires du groupe après l'attaque d'un bus dans la Panamericana Sur

Le groupe féminin Puro Sentimiento, dirigé par Pamela Franco, a rapporté via ses réseaux sociaux que le le bus où voyageaient les musiciens a été lapidé par un groupe de manifestants. L'incident s'est produit au km 273 de la Panamericana Sur, vers 5 heures du matin ce mercredi 6 avril.

Selon l'orchestre sur son compte Instagram, des agents de la Police nationale péruvienne sont arrivés sur les lieux pour disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. Cependant, rien de tout cela n'a aidé en raison du grand nombre de manifestants qui ont pris le contrôle de la zone, de sorte que les musiciens n'ont pas eu d'autre choix que de rester à l'intérieur du véhicule.

Dans des déclarations récentes de Christian Dominguez, propriétaire du groupe, certains artistes ont réussi à descendre du bus pour se rendre à pied à Lima. Cependant, l'un d'eux, Edwin Coto, n'a pas eu autant de chance car il a été frappé d'une pierre à la tête. En ce moment, il est aidé dans un poste médical local.

Les images de la violence ont non seulement surpris les chefs d'orchestre d'América Hoy, mais également diverses personnalités de la scène artistique, qui ont exprimé leur solidarité avec Puro Sentimiento et les musiciens blessés, bloqués sur la route d'Ica depuis plus de 3 jours en raison de la arrêt des transporteurs.

Gabriela Herrera, participante à Esto es Guerra, s'est exprimée à travers ses histoires Instagram pour appeler à la cessation d'actes violents lors de manifestations. « Les manifestations sont une cause juste et pacifique, d'accord, mais le vandalisme et la violence de la part de pseudo-manifestants ne le sont pas. »

« Je suis totalement solidaire avec les musiciens de l'orchestre Puro Sentimiento, qui sont bloqués sur le barrage routier d'Ica à leur retour à Lima. J'espère que les autorités prendront des mesures à ce sujet et que tout le poids de la loi leur incombera », a déclaré Reality Girl.

Une autre figure solidaire de Puro Sentimiento est Carla 'Cotito' Rueda, qui a écrit sur Instagram : « Non à la violence ! Rien ne justifie la violence. Ils veulent simplement rentrer chez eux, tout comme les autres personnes qui sont coincées au chômage. »

Les hôtes d'America Hoy Janet Barboza, Ethel Pozo et Brunella Horna ont déploré la situation que traverse le groupe de Domínguez, qui il ne supportait pas les larmes sur le plateau quand il s'est excusé auprès des musiciens blessés.

« Nous sommes d'accord avec les manifestations, que les revendications doivent être entendues, mais la violence n'est pas la solution. Cela n'aboutira à rien, tout le pays pense de la même manière. Cela nous fait mal en tant que Péruviens, mais la violence n'est pas la solution », a déclaré la fille de Gisela Valcárcel.

PERTES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES

Lors de sa déclaration dans America Today, Christian Dominguez a été interrogé sur combien il dépensera pour réparer la mobilité, ce à quoi il a répondu : « Ça va coûter très cher, et le plus triste, c'est qu'après on se remet petit à petit. Vous ne savez pas à quel point c'était terrible (de connaître l'attaque), pas seulement à cause des pertes, de penser à la façon dont les gens se portent à l'intérieur. » À cette dépense s'ajoute ce qu'il a développé pour que ses musiciens puissent manger et boire pendant qu'ils sont bloqués à Ica.

De même, il n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'il s'est excusé auprès de la famille de ses musiciens, puisque plusieurs d'entre eux, dont son membre de la sécurité, sont restés dans le bus pendant des jours.

« Luchito, il sait qu'il s'occupe de nous tous, nous sommes 50 personnes qui s'occupent de nous, merci pour ça, il est aussi père de famille, il peut y aller, mais il est là, il reste, se calme. Merci pour ça, la compagnie vous remercie énormément, les musiciens, mille excuses », a-t-il lancé en pleurs.

