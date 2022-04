Patricia Armendáriz a défendu Morena contre les menaces de retrait des visas : « Ils voulaient nous montrer »

Au cours des dernières heures, le membre du Congrès américain Vicente González a proposé aux autorités de son pays de retirer les visas du Députés mexicains qui font partie du soi-disant Comité d'amitié Mexique-Russie promu par le Mouvement de régénération nationale et le Parti travailliste au Congrès.

Il s'agit d'au moins 25 citoyens et responsables mexicains, qui pourraient se retrouver sans visa suite à la lettre envoyée par le politicien texan au secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Durant son poste, le législateur démocrate a accusé les Mexicains de complicité présumée en évitant le monde libre et d'avoir choisi de se ranger du côté de la tyrannie. Il a déclaré que malgré le fait que le président López Obrador lui-même « continue d'adopter une position publique neutre sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine (...) les mesures prises par les membres de son propre parti Morena et d'autres suggèrent le contraire ».

Face à de telles menaces, ce sont les députés de Morena et du PT qui ont réagi avec des arguments pour défendre la décision prise par leurs collègues lors du développement de ce groupe d'amitié, ainsi que divers comités avec d'autres pays.

Ce fut le cas de Patricia Armendáriz, femme d'affaires et députée du banc du Mouvement de régénération nationale. À travers ses réseaux sociaux, il a expliqué de son point de vue comment le conflit s'est développé.

Selon le responsable mexicain, tout a commencé au Congrès lorsque les membres du Parti d'action nationale (PAN) ont lancé la proposition d'accorder une minute de silence aux victimes laissées par l'invasion de la Russie en Ukraine, ce que les morénoistes ont refusé.

Pour Armendáriz, il s'agissait d'un événement provocateur, qui cherchait à montrer que de sa part il y a un soutien présumé à la Russie, ce qui aurait été évident à partir de la bannière initiale de son Comité d'amitié.

Face à cela, il a appelé les législateurs du Congrès à se concentrer sur « légiférer en faveur du Mexique », puisqu'il reconnaît que c'est précisément « le mandat de nos représentants ».

Pour sa part, Gerardo Fernández Noroña, le plus fervent défenseur des politiques de la Quatrième Transformation (Q4), a déploré sur les réseaux sociaux que pour mener à bien sa mission institutionnelle, elle est qualifiée de « pro-russe ».

« Pro-russe », il s'avère maintenant que s'occuper de votre tâche institutionnelle de création de groupes d'amitié est une activité pro-russe. Le moins que vous devriez faire est de faire votre travail de journaliste, ou sont-ils pro-Yankees ? » , a-t-il écrit sur son réseau social.

Dans un autre message, Fernández Noroña a assuré qu'il valait mieux perdre le visa que « l'exercice de la liberté », rappelant que quelques jours avant que Donald Trump ne proteste en tant que président des États-Unis, il avait manifesté contre lui dans la Trump Tower.

Gerardo Fernández Noroña fait partie des Mexicains qui pourraient voir son visa en danger, puisqu'il figurait sur la liste envoyée par le député texan aux secrétaires Antony Blinken et Alejandro Mayorkas.

Le conflit se serait développé lorsque la députée Mariana Gómez del Campo a convoqué en session une minute de silence au sujet de la découverte de corps dans la ville de Bucha, en Ukraine.

Pour sa part, le vice-coordinateur du banc Morenista, Leonel Godoy, a indiqué que la décision devait être discutée et analysée en profondeur, car jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour savoir s'il s'agissait d'un prétendu « montage ».

Après la discussion, les parties alliées de la Quatrième Transformation ont appelé à l'ajout d'une minute de silence pour les pertes en vies humaines dans d'autres conflits qui n'ont pas actuellement le même objectif, par exemple, celui qui s'est développé entre le Maroc et la République sahraouie.

En réponse, le président du conseil d'administration, le député Sergio Gutiérrez Luna du Mouvement de régénération nationale (Morena) a accordé une minute de silence pour les pertes de vies humaines dans les deux conflits.

