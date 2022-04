Eugenio Derbez a fait l'objet de controverses ces dernières semaines. L'un d'eux est venu après avoir remporté un Oscar pour sa participation au film CODA. Cependant, celui qui a le plus attiré l'attention est sa demande d'arrêter la construction du train maya.

C'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau qu'une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux par le mouvement Sélvame del Tren, qui était dirigé par des personnalités de la scène artistique nationale qui cherchent à arrêter la construction de la section 5 sud de ce projet phare car, selon eux, cela affecterait de manière significative le riche écosystème du lieu.

Aujourd'hui, après avoir même été dénoncé par Morena en raison de sa participation à ce film, Derbez a de nouveau exigé l'arrestation des Mayas Train et a demandé à être entendu pour donner pour connaître sa position sur l'affaire.

De même, l'acteur, producteur et réalisateur mexicain a également déclaré qu'ils devaient écouter les experts et les habitants de la région, qui ont dénoncé que les dommages environnementaux étaient déjà « irréversibles » en raison de l'abattage des arbres qui ont endommagé la région.

« Nous voulons simplement être entendus et qu'ils tiennent compte des opinions des scientifiques, des écologistes et des habitants de la région. Les dommages écologiques seraient IRRÉVERSIBLES », a écrit le célèbre comédien.

Ce message, publié sur son compte Twitter, était accompagné de la même vidéo qui a provoqué la controverse, mais cette fois, il a ajouté quelques images de la déforestation causée par la construction de cette infrastructure de transport.

Les utilisateurs de ce réseau social ont rapidement répondu à Eugenio Derbez et ont déclaré que cette section du train maya avait déjà été modifiée afin de ne pas endommager la jungle. En outre, ils ont partagé la défense que le père de Natalia Lafourcade, Gastón, a faite à la quatrième transformation (Q4), ainsi que montrant son soutien à AMLO et à ses mégaprojets.

Après la diffusion de cette vidéo, López Obrador, lors de la conférence matinale du mercredi 23 mars, a répondu à cette vidéo et a qualifié les personnes impliquées de « pseudo-environnementalistes » et de « fifis », en plus de mentionnent qu'ils auraient été embauchés par des conservateurs pour critiquer leur projet.

Plus tard, l'acteur a répondu aux déclarations du président et a assuré qu'il était blessé par les disqualifications. En outre, il a précisé qu'il n'avait reçu aucun paiement pour sa participation à cette campagne environnementale.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya

« Cela me fait mal d'être disqualifié parce que je pense que le lion croit que tout le monde est dans son état. Je ne reçois pas d'enveloppes jaunes, je n'en ai pas besoin. Je gagne mon argent à la sueur de mon front et je le fais pour l'amour du Mexique », a déclaré le comédien le 25 mars dans une interview accordée à Ciro Gómez Leyva.

Eugenio a également profité du dialogue pour préciser qu'il appartient à un groupe de citoyens préoccupés par le danger latent auquel est confrontée la forêt tropicale de la péninsule.

Il a également précisé qu'ils n'étaient embauchés par personne : « Je l'ai toujours dit, je ne suis d'aucun parti, ni le PRI, ni le PAN, ni MORENA. Je viens du Mexique et je le fais parce que des écologistes nous ont contactés, des personnes locales nous ont contactés pour demander de l'aide. »

Contrairement aux propos d'AMLO, la personne interrogée a fait remarquer qu'elle n'était pas contre le train maya, elle était seulement opposée au changement de dernière minute de l'itinéraire de la section 5 à un endroit qui possède le plus long réseau souterrain de rivières et de cénotes au monde. Son seul but est d'arrêter les travaux dans cette partie afin d'éviter un écocide.

