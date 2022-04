MinSalud autorise le vaccin Janssen pour des doses de rappel

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Au cours des dernières heures, le ministère de la Santé a confirmé que, malgré sa position initiale en janvier 2022 de ne pas appliquer de doses de rappel du vaccin Janssen, il a autorisé l'utilisation du produit biologique pour la troisième dose.

Il convient de rappeler que MinSalud avait initialement déterminé que des produits biologiques seraient utilisés pour d'autres patients afin de compléter leur calendrier de vaccination avec la deuxième administration.

Cependant, via son compte Twitter officiel, le ministère a indiqué que le vaccin susmentionné pouvait déjà être utilisé pour des troisièmes doses du produit biologique contre la covid-19 : « Avez-vous terminé votre calendrier de vaccination avec Pfizer, Moderna, Sinovac ou AstraZeneca, il y a 4 mois ou plus ? Vous pourrez désormais obtenir le rappel avec le vaccin Janssen. »

Ainsi, les Colombiens pourront désormais appliquer leur dose de rappel avec le produit biologique de Janssen, bien qu'ils aient déjà administré un vaccin provenant d'un autre laboratoire. MinSalud n'a pas détaillé les raisons de sa décision, mais il convient de rappeler que dans des déclarations précédentes, il a été déclaré que les déterminations étaient basées sur la disponibilité et les caractéristiques de chacun des flacons.

Cependant, en tant que vaccin à dose unique de Janssen, pour le ministère de la Santé, le renforcement de ce vaccin se ferait avec un autre type de vaccin biologique, en raison à la fois de sa fonctionnalité pour faire progresser le taux de vaccination du pays, ainsi que des propriétés du vaccin et de la possibilité d'améliorer la protection contre le virus. par l'application du rappel avec une dose provenant d'un autre laboratoire.

96,8 % de la population de Bogotá a déjà terminé le programme de vaccination contre la covid-19

Le ministère de la Santé a indiqué qu'au 3 avril 2022, un total de 15 770 894 doses de vaccins contre la COVID-19 avaient été appliquées, comme indiqué dans le dernier rapport du « Vaccinomètre » du ministère de la Santé, publié sur le site Web SaluData.

Ces doses administrées à la population de Bogotá signifient que 96,8 % de la population de Bogotá dispose déjà du calendrier vaccinal complet contre le virus (deux doses), tandis qu'en termes de vaccination des garçons et des filles âgés de 3 à 11 ans, il est rapporté que 73,4 % de cette population ont déjà le premier dose.

Il est à noter qu'au niveau national, le pays a fait preuve de stabilité en termes de cas de covid-19. La directrice de l'épidémiologie et de la démographie, Claudia Cuéllar, a formulé des recommandations générales lors du poste de commandement unifié 126.

« Maintenir l'équipement de surveillance, de traçage ou d'essai aux moments indiqués ; procéder au confinement rapidement » a été le principal point soulevé par la fonctionnaire, en mettant particulièrement l'accent sur la population présentant des facteurs de risque, et elle a exhorté à ce que les tests soient effectués conformément à la hiérarchisation établie dans les directives.

Il a ajouté que « nous sommes dans une situation très stable, mais nous ne pouvons pas dire qu'une repousse ne se produira pas ou que nous n'aurons pas soudainement l'entrée de certains des sous-lignages, nous devons donc continuer à mener à bien l'ensemble du plan de vaccination ».

De même, il a souligné l'importance de renforcer les mesures prises aux niveaux sectoriel et intersectoriel, ce qui permettra un impact positif plus important sur la santé et le bien-être des personnes vivant en Colombie.

Cuéllar a réitéré la nécessité de maintenir les mesures de biosécurité et la vaccination de rappel chez les personnes âgées de 60 ans et plus, qui, malgré de faibles chiffres de mortalité, restent le groupe d'âge qui constitue le plus ces taux.

