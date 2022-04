Lydia Cacho a sympathisé avec Sasha Sokol après un nouveau message contre Luis de Llano : « Comptez sur moi »

La journaliste Lydia Cacho a exprimé sa solidarité avec la chanteuse et actrice Sasha Sokol pour émettre un nouveau message en réponse à la déclaration publiée par le producteur et créateur Luis de Llano dans laquelle elle a assuré qu' « il n'a commis aucun crime », après avoir eu une relation lorsque le ancien Timbiriche était mineur et il avait 39 ans.

Près d'un mois après avoir lancé une série de panneaux dans lesquels Luis de Llano a démenti les déclarations lors d'une interview avec Yordi Rosado, la chanteuse a de nouveau utilisé ses réseaux sociaux pour s'assurer que la productrice ne disait pas la vérité dans la déclaration qu'elle a partagée le 30 mars et l'a averti : « Rendez-vous dans les tribunaux ».

Face à cela, la journaliste mexicaine Lydia Cacho lui a envoyé un message de soutien après le long message que Sokol a posté sur son compte Instagram : « Comptez sur moi, chère Sasha. En effet, ce sont les actes de pédophile qui le font couler, et non le courage de la victime. »

Celle qui l'a rejointe était l'actrice et animatrice Rebecca de Alba, commentant : « Toujours avec toi ». Cependant, les célébrités n'ont pas seulement rempli les réseaux de commentaires en faveur de l'ancien Timbiriche, car des centaines d'internautes ont exprimé leur respect et leur affection à Sokol.

« Que justice soit faite et que justice soit payée pour le crime commis », « Je vous admire beaucoup pour votre courage », « Que cela ne reste pas impuni », « Tous ceux qui tais-toi et ne t'a pas détourné de ce prédateur étaient aussi coupables que lui », « Tu es une vraie vadrouille et un exemple pour tout le monde », étaient quelques-uns des messages que Sokol a reçus des utilisateurs d'Instragram.

« Cela fait presque un mois que j'ai publié mon communiqué du 8 mars. Je pensais que je n'aurais plus à en parler, mais les circonstances ne me laissent pas le choix. Luis ment quand il veut impliquer mes parents en disant que la relation était « transparente ». Rien n'est plus éloigné de la vérité. Transparence ? Est-ce sérieux ? Mes parents ont découvert la relation DEUX ANS APRÈS son début. Je le répète, quand cela a commencé, j'avais 14 ans ; quand ils ont découvert que j'approchais 16 ans. Comment ont-ils pu consentir à quelque chose dont ils ignoraient l'existence ? », a débuté dans le nouveau texte publié le mardi 5 avril.

Sokol a assuré que sa mère, la défunte Magdalena Cuillery, a confronté le producteur, cependant, les implications de la processus a fini par l'amener à renoncer à une éventuelle poursuite.

« Bien sûr, ma mère a envisagé de poursuivre Luis de Llano au criminel. Les avocats l'ont dissuadée avec les mêmes arguments qui empêchent tant de personnes de se défendre contre les abus : absence de législation adéquate, stigmatisation, peur, honte. Elle a choisi d'affronter Luis et il a promis de rester loin de moi. Il m'a immédiatement sorti de Timbiriche en m'envoyant en internat à l'étranger », a-t-il ajouté.

Selon les déclarations de l'ancienne Timbiriche, De Llano a réussi à rester en contact avec elle en secret auprès de ses proches.

« Comment peut-on qualifier de « transparente » une relation presque entièrement cachée ? J'ai la preuve de tout ce que je dis. Il ne le fait pas, puisqu'ils n'existent pas. »

Sasha a confronté celui qui a critiqué sa mère pour ce qu'elle a vécu avec Luis de Llano, voire ce qu'elle a appelé le « toilettage ». Enfin, Sasha Sokol a lancé un avertissement sévère au producteur : « Ce que j'ai fait en partageant la vérité n'était pas dans le but de lapider Luis. Il est défoncé pour ses actes. Luis : C'est immoral de penser que tu n'as pas agi de façon immorale. Rendez-vous au tribunal. »

