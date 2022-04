L'Uruguay a éliminé l'utilisation de masques et les quarantaines dans les écoles

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Suite à l'annonce du président uruguayen Luis Lacalle Pou, où il a défini la cessation de l'urgence sanitaire liée au coronavirus dans le pays, les autorités correspondantes se sont réunies mardi pour définir les protocoles à appliquer dans les écoles.

Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Pablo da Silveira, le ministre de la Santé publique, Daniel Salinas, le président du Conseil directeur central (Codicen) de l'Administration nationale de l'éducation publique (Anep), Robert Silva, ont défini que toutes les quarantaines dans les écoles seront éliminées à partir d'avril prochain 19.

Cette date correspond au premier jour d'école après la Semaine du tourisme, ou Semaine Sainte, semaine de vacances en Uruguay. Selon une conférence de presse, les seuls enfants qui devront être mis en quarantaine après cette date sont les étudiants qui ont un covid positif.

À cet égard, le responsable du portefeuille de l'éducation et de la culture a qualifié cette étape de « bonne nouvelle » et que grâce à ces mesures, l'Uruguay revient à une situation « normale » dans tous les centres, a rapporté Radio Monte-Carlo.

Les autorités de la conférence ont consulté ce qui se passe en cas de détection d'une flambée, ce qui signifierait deux cas ou plus ayant un lien épidémiologique, et si, selon les protocoles, les enfants qui étaient en contact devaient être mis en quarantaine. Ils ont répondu que ces étudiants ne devaient rien faire à ce sujet et que le groupe continuerait à fonctionner sans problème.

Prenant le mot « épidémie » comme excuse, Da Silveira a expliqué que ce terme ne sera plus utilisé, mais que l'on parlera plutôt des personnes présentant des symptômes. Dans le cas où ils sont atteints, il est recommandé que l'étudiant n'assiste pas aux cours et, s'il le fait parce que les symptômes sont légers, de le faire comme masque.

« Je pense que nous atteignons la dernière étape d'un chemin que nous avons parcouru depuis 2020, date à laquelle nous avons commencé à approuver des protocoles opérationnels dans le contexte d'une pandémie. Et nous devons continuer à prendre soin de nous-mêmes, le gouvernement a décidé de lever l'urgence sanitaire et c'est une bonne nouvelle pour le pays et pour l'éducation en particulier. La dernière chose qui nous restait est la question des quarantaines lorsqu'il y a eu une épidémie dans une classe et qui ne sera plus mise en quarantaine. Oui, l'enfant qui présente des symptômes n'a pas à y assister et il est également recommandé aux autres de porter des masques en cas d'épidémie », a déclaré da Silva, ajoutant que depuis la rentrée scolaire en mars de cette année, seuls 1 900 cas ont été détectés parmi les responsables pédagogiques, les non-enseignants et les étudiants.

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez

« Ici, nous allons continuer avec un protocole contenant des recommandations, par exemple, la ventilation. S'il y a une mauvaise ventilation et qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la classe, il est recommandé d'utiliser des masques. Il en va de même pour quand il y a agglomération, quand ils vont dans le transport scolaire, toutes ces mesures », a-t-il dit.

Il a également précisé que « en ce qui concerne la nourriture, vous savez que nous nous sommes développés normalement dans toutes les écoles, dans les collèges, cela a été développé normalement, nous avons des protocoles dans les cantines, qui vont être flexibles car ils n'auront pas autant de distribution en équipes ».

Il a assuré que le personnel qui manipule des aliments destinés aux étudiants aura toujours l'obligation de porter des masques. « C'est le seul cas où, pendant un certain temps, le port du masque sera obligatoire. Dans le reste des cas c'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation », a-t-il dit.

« La réalité est dynamique, comme toujours, de toute façon, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, avec ces mesures, une période exceptionnelle que notre enseignement a vécue pendant deux ans se termine, ce qui était difficile et je pense qu'il est temps de remercier. Aux enseignants, aux responsables non enseignants, à la famille et aux étudiants pour la responsabilité et la sérénité avec lesquelles ils se sont comportés au cours de ces deux années et je pense qu'ils s'attribuent le mérite principal des bons résultats comparatifs que nous avons obtenus tout au long de cette période difficile », a conclu le ministre de Éducation et culture.





CONTINUEZ À LIRE :