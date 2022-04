Luis Advíncula et Carlos Zambrano ont sauvé Boca Juniors du premier du Deportivo Cali après le blooper de Rossi '

Boca Juniors, avec Carlos Zambrano et Luis Advíncula comme partants, fait match nul avec le Deportivo Cali au début de la Copa Libertadores 2022. Précisément, les deux défenseurs péruviens ont sauvé le gardien de but Agustín Rossi et évité le premier des Colombiens.

Cela s'est passé 13 minutes après le début de la première mi-temps, Teófilo Gutiérrez a obtenu une passe profonde et c'était très long. Yony González a fait pression sur le gardien de but Agustín Rossi, qui a « soufflé » le ballon et a ainsi été laissé à l'ailier colombien.

Luis Advíncula a montré toute sa puissance et a atteint la « machine à café ». Le Péruvien a dû balayer pour bloquer son tir. Cependant, l'action ne s'est pas arrêtée là. González a menacé 'Bolt' à l'intérieur et quand il allait finir, Carlos Zambrano a semblé le verrouiller.