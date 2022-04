L'ONU a confirmé que près de 1 500 civils avaient été tués et plus de 2 000 blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a confirmé mercredi que près de 1 500 civils ont déjà été tués et plus de 2 000 blessés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Dans un communiqué, l'ONU a indiqué qu'à ce jour, 1 480 civils ont été tués et 2 195 blessés, ce qui représente un total de 3 675 morts. Parmi les personnes décédées se trouvaient 321 hommes, 211 femmes et 61 enfants, en plus de 815 adultes non encore identifiés.

En outre, 253 hommes, 194 femmes et des centaines de mineurs ont été blessés, ainsi que 1 565 adultes à identifier. L'ONU a averti que la majorité des blessures étaient dues à l'utilisation de munitions et d'explosifs à longue portée, tels que l'artillerie lourde et les missiles.

Cependant, le bureau de l'ONU estime que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé car il attend des informations sur les zones où se déroulent de violents affrontements entre les forces russes et ukrainiennes.

Cela vaut, par exemple, pour des régions telles que Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Soumy, entre autres, où l'on constate de nombreuses victimes civiles. Au cours du week-end, les autorités ukrainiennes ont signalé la découverte de plus de 300 corps dans la ville de Bucha après le retrait des forces russes.

Le chef de l'administration militaire de Gostomel, Taras Dumenko, a assuré qu'après 35 jours d'occupation par les troupes russes dans cette ville de la région de Kiev, plus de 400 personnes sont portées disparues, selon la presse ukrainienne.

« En 35 jours d'occupation, plus de 400 personnes ont disparu. Nous inspectons actuellement les sous-sols de Gostomel en collaboration avec les services d'urgence et la police de patrouille. Nous avons environ 1 200 voisins, dont la connexion a été confirmée et qui nous informent du lieu où se trouvent certaines personnes qui sont parties », a expliqué Dumenko, selon l'agence de presse Ukrinkorn.

Ainsi, il a souligné que peu de corps ont été retrouvés dans la ville de Gostomel, mais qu'ils ont été retrouvés dans les villages, où des habitants assassinés ont été découverts.

Le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maksim Kozitski, a confirmé de nouvelles frappes aériennes et explosions dans les régions ukrainiennes de Lviv et de Dnipropetrovsk, comme l'a confirmé la presse ukrainienne.

Kozitski a assuré que « les forces de défense aérienne travaillent et « protègent le ciel ». En outre, il a averti les habitants de rester dans des abris au son des alarmes antiaériennes, comme le rapporte le quotidien ukrainien « Ukrayinska Pravda ».

Il a également confirmé que des explosions s'étaient produites à proximité de Radejiv, dans la province de Lviv. Selon l'administration militaire, personne n'a été blessé dans le bombardement.

