Ce mercredi, les principaux portails d'information ont fait écho à la prétendue nouvelle selon laquelle la FIFA organiserait des matches de 100 minutes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, un changement révolutionnaire pour le football qui a enflammé le débat sur les réseaux sociaux. Cependant, il s'agit d'une mauvaise interprétation de certaines déclarations de Gianni Infantino.

Le patron du football s'est rendu en Italie pour participer à l'hommage au 100e anniversaire de la naissance d'Artemio Franchi, ancien président de l'UEFA et vice-président de la FIFA. Pendant son séjour, il a été consulté sur plusieurs aspects et dans le dialogue qu'il a eu avec certains médias, la discussion sur le temps de jeu dans les matches a surgi.

C'est qu'en raison du système d'ajout de minutes une fois les 90 règlements terminés, dans le football, le temps de jeu net finit par être inférieur au temps réel. Pour situer le contexte, le temps mort, sans action, est souvent supérieur à 35 minutes. « Le concept derrière l'intrigue est que vous payez 90 minutes, pas pour les 50 minutes de jeu réelles », a déclaré Infantino, dans des déclarations publiées par le journal Corriere dello Sport.

S'il a reconnu que la FIFA devrait y travailler, il a prévenu que ce n'est pas facile : « Pour l'introduction du 'temps effectif', un changement réglementaire de la part de l'IFAB est nécessaire. Ensuite, la voie pratique est celle du rétablissement. » L'IFAB (International Football Association Board) est l'organisme responsable de la réglementation du football, de sorte qu'aucune règle ne peut être modifiée sans votre consentement.

Dans ce contexte, Infantino a déclaré : « Au Qatar 2022, prévoyons des matches de 100 minutes, avec des prolongations importantes. » Cette phrase, prononcée après avoir rappelé qu'il y a maintenant 10 changements par match, a été mal représentée et mal interprétée par ce qui a déclenché une vague de versions sur la question de savoir si la FIFA allongerait le temps de jeu. Mais, s'il est correctement analysé, cela peut être parfaitement compris, puisqu'aujourd'hui la grande majorité des matches durent 100 minutes, 90 règlements, plus 10 autres ajouts (certains en première mi-temps et d'autres en complément). Les cinq remplacements par équipe et les interruptions dues à la VAR ont fait durer les matches plus longtemps que prévu, mais pas à cause du changement de règle, mais pour tenter de récupérer une partie de ce qui a été perdu.

Le problème a suscité un tel émoi que la FIFA a une fois de plus souligné dans ses comptes officiels que les versions publiées sont inexactes : « Après certains rapports et rumeurs publiés aujourd'hui, la FIFA tient à préciser qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matches de football pour la FIFA 2022. Coupe du monde Qatar 2022 ou toute autre compétition ».

Lors de sa visite au Palazzo Vecchio de Florence, Infantino a également été interrogé sur la possibilité que l'Italie, qui a perdu le repêchage face au Qatar 2022 en tombant contre la Macédoine du Nord, se qualifie pour la Coupe du monde au cas où une équipe, comme la Russie, serait punie par la FIFA. « Soyons sérieux », a répondu le dirigeant en clôturant le débat : « En tant qu'Italien », a-t-il ajouté, « c'est une tristesse incroyable, j'ai envie de pleurer, que l'Italie ne soit pas dans la prochaine Coupe du monde, mais pas seulement moi, tous les fans de football », a-t-il fermé.

