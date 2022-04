Les éléphants, un succès d'exportation controversé en Namibie

Beaucoup de désert, peu d'eau et trop d'éléphants. La Namibie, ainsi que le Botswana voisin, ont été considérés comme des pionniers dans la protection des animaux en Afrique australe pendant des décennies. Mais les périodes dramatiques de sécheresse de ces dernières années ont déclenché une course de plus en plus extrême entre la population humaine et les animaux sauvages pour l'habitat précieux du pays désertique. Les éléphants font tomber des clôtures ou causent des dégâts à divers endroits lors de leur recherche d'eau. Dans les cas les plus graves, les pachydermes mettent en danger la vie des habitants des zones rurales. C'est pourquoi le gouvernement namibien, basé dans sa capitale Windhoek, a commencé l'année dernière avec la vente d'éléphants vivants, qui sont désormais également exportés vers d'autres pays. Les éléphants sont devenus un succès à l'exportation en Afrique, un fait qui suscite le mécontentement international. L'organisation de protection des animaux Pro Wildlife, par exemple, a critiqué le gouvernement namibien autorisant l'exportation de 22 éléphants vivant dans la nature vers un parc safari situé près de Dubaï. « Il est incompréhensible que la Namibie mette en jeu sa réputation internationale pour un accord aussi douteux », prévient Daniela Freyer de Pro Wildlife. Le biologiste estime que les arguments avancés par la Namibie sont « peu convaincants ». Selon ses informations, le Gouvernement a vendu les pachydermes à environ 10 000 dollars par animal à des acheteurs en Namibie. Un intermédiaire les a ensuite vendues au parc de safari à un prix plus élevé. Selon les estimations actuelles, quelque 23 000 éléphants vivent dans la Namibie peu peuplée, qui compte un peu moins de 2,5 millions d'habitants. Cela représente une augmentation significative du nombre d'animaux par rapport aux années précédentes. Et cela entraîne de plus grands problèmes entre les humains et les animaux. Il en va de même pour le Botswana, le pays voisin. Alors que le nombre d'éléphants diminue dans de nombreuses régions d'Afrique, dans ce petit État enclavé, il est passé - selon les rapports officiels - de 50 000 en 1991 à environ 130 000 aujourd'hui, ce qui représente près d'un tiers de la population totale de pachydermes en Afrique. La vente aux enchères de licences de chasse pour 70 éléphants vivant à l'état sauvage au Botswana a également été remise en question par les protecteurs des animaux. Le ministère en charge des parcs nationaux a souligné à cette époque que les permis de chasse n'étaient accordés que pour les régions de chasse contrôlées. En outre, il a noté que seules les entreprises du Botswana étaient autorisées à participer, qui pouvaient tirer sur des éléphants puis les vendre à des entreprises internationales. « La chasse aux trophées d'éléphants n'est pas une solution au conflit entre l'homme et l'éléphant, mais l'aggrave même. D'un autre côté, il n'y a pas trop d'éléphants au Botswana », explique Michele Pickover de la fondation pour la protection des animaux EMS basée en Afrique du Sud. En Namibie, le ministère de l'Environnement a vendu l'année dernière 57 éléphants aux enchères à des acheteurs privés, dont 15 seulement sont restés dans le pays, selon l'organisation de protection des animaux Ifaw. Le gouvernement a fait valoir qu'il souhaitait réduire le nombre d'éléphants et, dans le même temps, utiliser les revenus pour atténuer les conflits entre la population et les pachydermes. L'économie namibienne a dû faire face à une crise profonde en raison des sécheresses dévastatrices et de la pandémie de coronavirus. « La capture d'éléphants sauvages pour vivre en captivité à vie dans des parcs d'attractions et des zoos est non seulement cruelle, mais l'exportation viole également les réglementations internationales pour la protection des espèces », note Freyer. En fait, les éléphants d'Afrique sauvages sont protégés par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Ses dispositions stipulent explicitement pour la Namibie que les éléphants ne peuvent être exportés que pour des projets de conservation en Afrique. Cependant, selon la fondation suisse Franz Weber, la Namibie invoque une interprétation juridique des dispositions pour justifier le transfert d'éléphants capturés dans la nature en captivité en dehors de leur aire de répartition naturelle. Selon l'entité, il s'agit d'une interprétation très controversée. La Namibian Hunting Association (NAPHA) a une autre perception de la situation. « Tout le débat est superflu d'un point de vue scientifique et juridique, c'est une bravade émotionnelle instiguée et alimentée par des groupes de protection des animaux », dit-il dans un communiqué. Les groupes de défense des animaux, selon la NAPHA, ne tiennent pas compte des communautés locales ou de leurs droits. dpa