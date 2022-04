Les auteurs présumés de Churubusco font l'objet d'enquêtes pour crimes contre la santé et possession d'armes à feu

Le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) a annoncé qu'il enquêtait sur la relation des personnes arrêtées pour l'agression présumée commise à Churubusco, qui ont été mises à la disposition du ministère public.

Les détenus ont été identifiés comme étant Manuel « N », 71 ans, Jesús « N », 43 ans, et Rosa « N », 63 ans, comme l'a annoncé le parquet via ses réseaux sociaux.

Cette attaque a eu lieu sur l'avenue Río Churubusco, à la hauteur de l'axe 3 Oriente, où les agresseurs ont fermé le chemin à leurs victimes en freinant soudainement devant la voiture.

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

Un homme âgé est descendu du véhicule avec un objet métallique pour attaquer une famille. Il a agressé verbalement le conducteur, qui a fermé sa vitre de peur d'être touché avec le tube, tandis que l'agresseur a procédé à frapper violemment le côté gauche du véhicule.

Le bureau du procureur a annoncé qu'ils feraient l'objet d'une enquête pour des crimes de possession d'armes à feu, de possession d'objets susceptibles d'être attaqués, ainsi que pour des crimes contre la santé sous forme de possession à des fins de vente et de corruption.

Les agresseurs présumés ont été arrêtés au bureau du maire d'Iztapalapa lorsqu'ils ont été transportés dans un véhicule dans la Calzada de la Viga, colonie Unidad Habitacional Modelo par la police du ministère de la Sécurité citoyenne (SSC).

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

Selon les informations des autorités, le véhicule a été identifié grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux ainsi que celles obtenues par des caméras de sécurité, qui ont été vues dans le bureau du maire.

Les éléments ont remarqué qu'un homme assis sur le siège passager maniait une arme à feu ; ils ont donc marqué l'arrêt au conducteur.

Une fois arrêtés, les agents ont procédé à un contrôle de sécurité sur les membres d'équipage, où se trouvaient deux hommes et une femme ; puis à l'unité où ils ont trouvé, selon la déclaration du FGJCDMX, un objet de type matraque en métal et une arme à feu de type escadron avec chargeur et cartouches utiles.

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

De même, ils ont sécurisé des sacs contenant de l'herbe ayant des caractéristiques similaires à la marijuana. Ils ont également indiqué qu'ils avaient offert de l'argent pour dissuader les agents de ne pas les transférer au ministère public.

La vidéo a circulé le lundi 4 avril et après sa diffusion, le secrétaire de la CSE, Omar García Harfuch, a annoncé que des enquêtes avaient commencé pour localiser les responsables via son compte Twitter officiel.

De plus, l'identité de l'homme âgé a été révélée via ses réseaux sociaux lorsqu'ils ont localisé son profil Facebook et Linkedin. Dans l'après-midi de ce mardi 5, sa capture a été annoncée par les autorités.

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

« Il a été rapporté qu'il y a quelques minutes, @SSC_CDMX a arrêté ces personnes qui agressaient violemment une famille sans aucune raison. Merci aux citoyens pour tous les rapports qu'ils nous ont envoyés », a écrit le secrétaire à la sécurité citoyenne.

Jusqu'à présent, les raisons de l'agression des hommes contre un partenaire et un mineur sont inconnues, mais il est présumé qu'un accident de la route a provoqué la colère des deux hommes et qu'ils auraient donc réagi violemment à la famille de l'autre voiture.

CONTINUEZ À LIRE :