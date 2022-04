Le prix du dollar a atteint les niveaux les plus bas ces derniers mois en Colombie, mais revient à la hausse

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

Le lundi 4 avril, le dollar a atteint un taux représentatif du marché, TRM, de 3 690 pesos ; cela signifie qu'en mars, le taux de change a chuté de plus de 130 dollars, ceci est attribué à des facteurs nationaux tels que la hausse du taux d'intérêt par le Banco de la República, afin de contenir l'inflation et des facteurs internationaux tels que les prix élevés du pétrole et le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Actuellement, le taux représentatif du marché se négocie en moyenne à 3 723,79$, ce qui signifie une forte augmentation de 33 pesos, par rapport au comportement de ces derniers jours. Le directeur de la recherche économique du Banco de Bogotá, Camilo Pérez, vient de parler de ces changements dans la CRT, assure que les perspectives macroéconomiques de la banque estiment que l'inflation terminera l'année à 6,4% et que le dollar atteindra 3 800 pesos.

Certains experts estiment que les prix du pétrole ne devraient pas affecter le prix du dollar, mais en ce moment en Colombie, c'est l'un des principaux facteurs. En fait, 33% des exportations totales sont le carburant, ce qui constitue l'un des principaux moyens d'entrée de dollars dans le pays.

Le prix du pétrole associé au conflit en Ukraine a augmenté les coûts de l'énergie. Depuis fin février, le pétrole brut de référence Brent, utilisé pour désigner le marché européen, dépassait les 100 dollars, ce qui a entraîné la réévaluation de différentes devises de la région, par exemple le Brésil, le Chili et le Pérou. En outre, les sanctions imposées à la Russie peuvent « profiter » au pays, car elles lui permettent de générer des revenus plus élevés grâce à la vente de carburants et d'hydrocarbures.

Certains analystes pensent que la situation électorale serait également un facteur de cette chute des cours des devises, a déclaré Ana Vera, économiste en chef chez Inon Capital, à Portafolio : « Les sondages ont montré qu'il y a une opportunité pour un candidat autre que Gustavo Petro de gagner, ce qui fait que certains réalisent un profit avec le haut taux des obligations de la dette publique, ce qui entraîne des entrées de capitaux importantes et qui a un impact sur le taux de change »

Mais Vera n'est pas la seule à attribuer le prix du dollar à l'environnement électoral, Andrés Langebaek, directeur de la recherche économique du Grupo Bolívar, a attribué le bas prix de la monnaie aux résultats du dernier sondage d'intention de vote présidentiel : « il y a eu une large diffusion de les sondages de ces derniers jours dans les moyens économiques. J.P.Morgam a fait un spécial sur le sujet, par exemple. Je dirais que c'est ça, parce qu'en termes de prix du pétrole nous ne sommes pas à des niveaux de 130 dollars américains », a-t-il déclaré à Valora Analitik.

Le comportement du peso colombien est très frappant, étant donné qu'il s'agissait de la devise la plus dévaluée au monde en 2021. Ce changement dans les perspectives est expliqué dans un rapport de la Scotiabank Colpatria, en commençant par la façon dont la monnaie a été affectée, par exemple, par l'augmentation des matières premières,

En outre, il estime qu'au cours de cette année, le prix du dollar restera loin de 4 000 pesos,

Il ne fait aucun doute que les prix continueront d'évoluer constamment et une attention particulière devra être portée aux mouvements électoraux qui seront présentés dans les prochaines semaines, car, comme indiqué ci-dessus, les intentions de vote, les sondages et les propositions des candidats ont un impact direct sur la CRT.

