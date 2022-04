Le Médiateur demande que le sport soit considéré comme une profession en Colombie

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Compte tenu des réalisations des athlètes colombiens au cours des dernières années, le Bureau du Médiateur a assuré qu'il était nécessaire d'accélérer le processus de réforme de la loi 181 de 1995. Cela signifie que le gouvernement national, par l'intermédiaire du ministère des Sports, et le Congrès de la République ont été invités à veiller à ce que le sport soit considéré comme une profession dans le pays, afin de garantir de meilleures opportunités socio-économiques aux athlètes nationaux.

Selon le responsable, il s'agit d'une loi en retard de réforme compte tenu du nouveau cadre institutionnel consolidé ces dernières années, des grandes réalisations des athlètes et de l'impact socio-économique des sports, des loisirs et de l'activité physique sur le pays.

Le Médiateur a tenu une audition pour entendre de première main les préoccupations des représentants des athlètes de haut niveau, handicapés et amateurs, des leaders sportifs, des représentants des entraîneurs et des parents des athlètes en termes de garantie du droit au sport. Dans cet espace, Camargo a souligné que, par le biais de la région de Santander, de la Direction nationale du Bureau du défenseur public et des délégués pour le sport, les femmes et les enfants, des actions concrètes ont été entreprises pour vérifier les droits sur le terrain et un cycle de programmes de formation axés sur les droits de l'homme a été lancé dans la Santander Athletics League et leurs clubs.

En outre, il convient de noter que les travaux seront tout d'abord articulés avec le ministère des Sports, Indersantander, Inderbu, le bureau du maire de Bucaramanga et le gouvernement de Santander.

D'autre part, pour garantir le respect des droits des athlètes en Colombie, le Bureau du Médiateur a lancé dans ce scénario la Stratégie pour la promotion de la surveillance citoyenne. Le dirigeant de l'entité a expliqué qu'« il est essentiel de travailler pour la dignité des athlètes et de faire du sport un droit pour tous et non pour quelques-uns. Notre objectif est de sensibiliser les citoyens à l'importance du sport dans tous les aspects de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à ce que nous devenions des adultes plus âgés. »

Enfin, il a réitéré son appel à tous les citoyens pour qu'ils soient vigilants afin d'éviter et de signaler tout type de violence contre les athlètes. « Depuis le bureau de l'Ombudsman, nous continuerons à accompagner les victimes et leurs familles, et nous continuerons à suivre les résultats des enquêtes menées par le bureau du procureur général sur des cas d'abus sexuels présumés contre certains athlètes dans cette région du pays », a déclaré Camargo.

