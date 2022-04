L'armée ukrainienne a récupéré plusieurs sites dans la région de Kherson

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Les forces ukrainiennes ont indiqué mercredi avoir réussi à récupérer plusieurs sites dans la région de Kherson, dans le sud du pays, alors que les combats se poursuivent dans certains endroits, comme Aleksandrovka.

Dans un communiqué, les forces armées ont indiqué que « l'ennemi prend des mesures pour rétablir ses capacités de combat en direction de Yuzhnobugsky, où il tente d'équiper ses troupes ». « La terreur continue pour la population civile dans les territoires temporairement occupés de la région de Kherson », a déploré l'armée.

À cet égard, il a expliqué que les forces russes, à la suite des actions « offensives » des forces ukrainiennes, ont perdu le contrôle de Dobrianka, Novovoznesenskoye et Trudoliubovka.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS

Cependant, ils ont prévenu que la nourriture, le carburant et les médicaments sont en train de manquer à Kherson, tandis que les habitants subissent la pression des « forces d'occupation », qui « non seulement dispersent toute manifestation pacifique mais mènent des raids ».

En revanche, dans la région de Dnipropetrovsk, à près de 400 kilomètres au nord-est de Kherson, l'armée russe a mené une série d'attaques contre un réservoir de gaz au cours d'une nuit.

« Ce soir a été alarmant et difficile. L'ennemi a attaqué notre région depuis les airs et a touché une usine et un réservoir d'essence. Le dépôt a été détruit et les équipes de secours combattent les flammes pour trouver des survivants dans l'usine », a déclaré Valentin Reznichenko, chef de l'administration de l'État de Dnipropetrovsk, via Telegram.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :