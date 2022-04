La violence fait rage à San Luis Potosí après la capture de « l'œuf », chef du cartel du Nord-Est

L'arrestation du chef du cartel du Nord-Est, Juan Gerardo Treviño Morales, El Huevo, le 14 mars a donné lieu à une chasse sanglante par d'autres groupes criminels, qui chercheraient à conquérir des territoires où la CRC a une forte présence. C'est le cas de San Luis Potosí, où la violence a connu une recrudescence.

Selon le spécialiste de la sécurité Hector de Mauleón, la capture de l'œuf a été lue, en particulier par le Jalisco New Generation Cartel (CJNG), comme un signe de faiblesse. Cela pourrait déstabiliser les villes qui vivent une paix relative par la présence hégémonique d'un groupe criminel, dans le cas de San Luis Potosí, le cartel du Nord-Est. En d'autres termes, l'absence d'entente pourrait être contestée.

Dans l'État de Potosino, dirigé par Ricardo Gallardo Cardona, les différends ont été réglés cette semaine. Tôt mardi, les forces fédérales ont été prises en embuscade par un commandement armé sur l'autoroute Querétaro-San Luis Potosí.

Selon certaines informations, les tueurs à gages présumés sont arrivés dans la région à bord de trois camionnettes : une Lincoln grise, une camionnette noire et un Torrent Pontiac. La scène recréée par les éléments avertit que les hommes armés ont garé la camionnette sur le bord de la route et ont commencé à tirer. Les informations officielles indiquent qu'un officier a perdu la vie.

Quelques heures plus tôt, la panique avait éclaté à Tamazunchale, où l'arrivée d'un commando aurait voyagé dans les rues principales de la municipalité.

En ce qui concerne les faits, le gouverneur de l'entité a expliqué qu'il s'agissait d'hommes qui ne faisaient que traverser la région, mais que leur destination était Hidalgo et Veracruz.

Le lendemain, Tamazunchale avait l'air déserte, avec des commerces et des écoles fermés à cause de psychose, deux exécutions ayant eu lieu quelques jours plus tôt.

