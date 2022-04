La tâche titanesque de préserver le vaquita marin, le mammifère le plus proche de l'extinction

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

À bord de deux navires de l'ONG Sea Shepherd Conservation Society, les défenseurs de l'environnement travaillent 24 heures sur 24, main dans la main avec les autorités mexicaines pour sauver le vaquita marin presque éteint dans le haut golfe de Californie, dans la mer de Cortez.

L'étude scientifique la plus récente - menée en octobre et novembre 2021 par le MV Sharpie de Sea Shepherd et le MV Narwhal du Musée - a réussi à détecter entre sept et huit vaquitas de mer adultes et entre un et deux jeunes.

« Ce sont eux qui peuvent être comptés, mais il peut y avoir d'autres vaquitas parce que c'est un endroit formidable. Sur une carte, cela semble petit, mais vu de la mer, c'est énorme », a déclaré Pritam Singh, président de Sea Shepherd, dans un entretien avec l'agence EFE.

Malgré la réduction drastique du nombre de spécimens au cours des dernières années, cela laisse espérer que, grâce au travail incombustible de Sea Shepherd et à la collaboration avec le gouvernement du Mexique, une croissance progressive de cette espèce endémique sera atteinte.

Foto: AFP

Depuis janvier 2022, Sea Shepherd et le Secrétariat de la Marine (Semar) ont entamé un nouveau protocole conjoint d'information et de réponse qui a abouti à une réduction substantielle du nombre de navires de pêche dans la zone de tolérance zéro et de la durée pendant laquelle les filets restent dans l'eau, ont-ils déclaré lors d'une presse conférence. de San Felipe, dans l'État de Baja California, dans le nord-ouest du Mexique.

L'opération Miracle mène actuellement sa huitième campagne avec les navires Sharpie et John Paul DeJoria qui gardent la zone de tolérance zéro, un périmètre dans le haut golfe où aucun navire ne peut naviguer.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

En outre, ils retirent les filets qui sont à la dérive et qui peuvent attraper des vaquitas marins, le mammifère marin le plus proche de l'extinction, mais aussi des totoabas, un poisson dont la récolte est achetée pour des sommes exorbitantes, car on lui attribue diverses propriétés dans la médecine traditionnelle chinoise.

Totoaba ne peut pas être commercialisé, mais il y a encore ceux qui essaient de le faire et ils nuisent ainsi au vaquita, qui peut être pris dans les filets, tout comme d'autres espèces telles que les tortues, les dauphins et même les requins.

L'enchevêtrement dans des filets de pêche est la plus grande menace documentée à la survie de l'espèce.

Par conséquent, chaque matin, très tôt, sur la seule rampe d'accès réglementaire pour les pêcheurs, Semar, ainsi que d'autres organismes tels que la Commission nationale de l'aquaculture et de la pêche (Conapesca), les permis de pêche et leurs outils sont examinés pour vérifier que leur travail ne nuira pas au vaquita.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

L'un des pêcheurs qui subit cet examen tous les matins et qui a préféré rester anonyme a considéré dans l'entretien avec EFE que ce type de mesures et de contrôles était positif.

Et il a précisé que, au cas où il rencontrerait un vaquita dans ses réseaux, il devait le libérer « pour qu'ils se reproduisent davantage ».

Cependant, il a assuré que si des filets réglementaires sont utilisés, avec un fil fin, le totoaba et le vaquita cassent le filet et ne se font pas attraper.

Un autre pêcheur a déclaré que les examens sont positifs parce qu'ils protègent le travail de ceux qui ont tous les papiers en ordre, mais il a déclaré qu'il serait nécessaire de faire ces mêmes exercices dans d'autres zones, d'où, a-t-il dit, des « pangas » (bateaux) sortent.





« Beaucoup de pangas sortent qui n'ont pas de permis et qui touchent ceux qui ont la permission », a-t-il dit.

Outre la surveillance constante en mer et les contrôles au sol, les autorités s'efforcent de contrôler si la pêche dans la zone est conforme aux normes établies de nombreuses autres manières.

Par exemple, ils effectuent plusieurs patrouilles quotidiennes par mer, terre et air au cours desquelles ils vérifient les filets de pêche et, entre autres, recherchent les filets qui ont pu être échoués sur les plages.





« Les activités de Semar visent à maintenir l'état de droit dans la région de la Ribera et nous avons fourni une escorte et une sécurité à Profepa (Bureau du procureur fédéral pour la protection de l'environnement) et à la Conapesca pour mener à bien leur travail, qui consiste à inspecter », a déclaré le troisième maître d'infanterie de la marine, Marino Garcia, », a déclaré Efe lors d'un contrôle par voie terrestre à San Felipe.

En outre, les autorités répondent rapidement aux appels des navires de Sea Shepherd lorsqu'elles détectent la présence d'un navire dans la zone de tolérance zéro ou toute anomalie dans la zone.

L'opération Milagro, qui est un partenariat entre six agences gouvernementales mexicaines et est dirigée par Semar et la Sea Shepherd Conservation Society, en particulier dans le cadre de cette huitième campagne, maintient l'espoir de la survie de la marina vaquita, la plus petite espèce de marsouin au monde.