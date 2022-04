La Nouvelle-Zélande a annoncé l'application de droits de douane et de nouvelles restrictions sur les importations en provenance de Russie

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Les autorités néo-zélandaises ont annoncé mercredi que le pays appliquerait des droits de douane de 35% sur toutes les importations en provenance de Russie et étendrait les interdictions d'exportation existantes aux produits industriels étroitement liés aux industries stratégiques russes.

« Les images et les rapports qui émergent des atrocités commises contre des civils à Bucha et dans d'autres régions d'Ukraine sont abominables et répréhensibles, et la Nouvelle-Zélande continue de répondre aux actes d'agression insensés de Poutine », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta.

À cet égard, il a souligné que la Russie devait « être tenue responsable des crimes de guerre et des atrocités commises contre des civils innocents ». « Avec 41 autres pays, la Nouvelle-Zélande a annoncé son soutien aux poursuites contre la Cour pénale internationale (CIJ) et fourni des fonds pour l'enquête », a-t-il ajouté.

Ainsi, ces nouvelles sanctions appliquées par la Nouvelle-Zélande cherchent à « faire pression sur le régime Poutine » ainsi que d'autres mesures mises en œuvre par la communauté internationale « pour mettre fin aux hostilités en Ukraine », a déclaré le ministre du Commerce Damien O'Connor.

Ces nouvelles sanctions annoncées par les autorités néo-zélandaises devraient entrer en vigueur le 25 avril, comme indiqué dans une déclaration de l'exécutif néo-zélandais, qui a déclaré qu' « il s'agit de la réponse économique la plus importante de la Nouvelle-Zélande à l'invasion russe à ce jour ».

Pour sa part, la Maison Blanche a annoncé mardi qu'elle accorderait 100 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, portant l'aide américaine au pays européen à plus de 1,7 milliard de dollars depuis le début de l'invasion russe.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a indiqué dans une note qu'il a autorisé aujourd'hui sur ordre du président Joe Biden un nouveau retrait des artefacts du DOD « pour répondre au besoin urgent de l'Ukraine en systèmes anti-armes supplémentaires ».

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a précisé qu'il s'agit de missiles anti-armes Javelins, que les États-Unis fournissent à l'Ukraine et avec lesquels il a assuré que le pays se défendait « très efficacement ».

Blinken, qui a rappelé les « atrocités commises par les forces russes à Bucha », a souligné que Washington et ses alliés continueront à soutenir fermement l'Ukraine dans la défense « courageuse » de sa « souveraineté et de son intégrité territoriale ».

À cet égard, il a fait valoir que plus de 30 pays, en plus des États-Unis, envoient une aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février.

« Ensemble, nous envoyons une assistance à la sécurité tous les jours et nous accélérons l'expédition d'encore plus d'armes et d'équipements de défense que l'Ukraine utilise pour se défendre », a-t-il ajouté.

En plus de « renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et la table des négociations », ses alliés collectent des données pour « documenter les abus signalés » et les amener aux instances appropriées pour purger les comptes, a-t-il dit.

