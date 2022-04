La mauvaise série que le Deportivo Cali a terminée après sa victoire contre Boca Juniors en Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

Le champion colombien, le Deportivo Cali, a aigri les débuts de Boca Juniors dans le Groupe E de la Copa Libertadores mardi en le battant 2-0 avec un but du défenseur central argentin Guillermo Burdisso, qui a porté le maillot de l'équipe Xeneize pendant quatre ans, et un autre de l'ailier Jhon Vásquez.

Les Colombiens, qui se sont présentés au match en tant qu'avant-dernier du tournoi local, ont remporté la victoire grâce à la bonne performance du volant Kevin Velasco, qui a servi deux passes décisives dans un match disputé, avec peu d'opportunités et marqué par un jeu solide.

La victoire valait également la peine de mettre fin à la mauvaise série de l'équipe verte et blanche en Copa Libertadores. Sa dernière participation remonte à 2016 et à cette occasion, il a marqué cinq défaites en six matches disputés en phase de groupes. Précisément, dans cette édition, l'un de ses rivaux était Boca Juniors avec qui il a perdu 6-2 à La Bombonera et a fait match nul 0-0 à son stade. De cette façon, il revient au triomphe après six matches dans le tournoi continental.

En outre, il a de nouveau battu Boca Juniors après 21 ans. La dernière fois, le 2 mai 2001, lorsque Rafael Dudamel était gardien de but pour le Deportivo Cali. Le résultat était de 3-0 avec des scores de Gerardo Bedoya, Victor Hugo Aristizabal et un but contre son camp par Julio Marchant.

Dans les premières minutes, l'équipe Xeneize a commencé à attaquer menée par le Paraguayen Oscar Romero, un casse-tête pour les milieux de terrain de l'équipe Azucarero, et par le jeune Exequiel 'Changuito' Zeballos, qui a terminé à deux reprises le but de l'Uruguayen Guillermo de Amores sur cette étape.

Pendant ce temps, les Colombiens ont eu leur chance la plus nette de la première mi-temps à la 13e minute quand, lors d'une contre-attaque, le gardien Agustín Rossi a fouiné le dégagement et le football a été laissé à l'ailier Yony González, qui s'est emmêlé et s'est retrouvé tôt par le défenseur central péruvien Carlos Zambrano.

Au fil du temps, le match s'est effondré et Boca a perdu de la clarté dans les premières minutes, bien qu'il soit passé près de marquer à nouveau dans un jeu à 39 ans au cours duquel un double arrêt de De Amores a sauvé Cali, alors qu'il a d'abord couvert un tir à milieu de portée de Darío Benedetto puis a dévié le tir rebond, réalisé par Zeballos.

Dans la phase complémentaire, le match est devenu encore plus enchevêtré et les équipes ont eu beaucoup de mal à créer des opportunités, auxquelles s'est ajouté le mauvais état du terrain du stade Deportivo Cali.

Les flashs de Teo Gutiérrez ont rapproché les Azucareros du but de Rossi, tandis que Romero est resté le plus important des Argentins, même si en seconde période, le Paraguayen a dû chercher le ballon à de nombreuses reprises sur son propre terrain car il recevait trop peu.

Lorsque le match semblait plus emmêlé, les hôtes ont ouvert le score à 69 sur un coup franc du côté droit que Velasco a pris et que Burdisso a réussi à diriger le ballon, malgré la difficulté qu'il allait, pour l'envoyer à l'arrière du filet et mettre l'entraîneur vénézuélien Rafael Dudame l pour célébrer.

Boca, stupéfait par le score, a reçu le deuxième coup dix minutes plus tard lorsque Velasco, dans un grand jeu sur le côté gauche, a débordé et a envoyé un centre rampant pour Vasquez, qui est apparu comme un fantôme et d'un tir gaucher a condamné le match en faveur des Colombiens.

Le deuxième jour, prévu pour la semaine prochaine, Xeneize accueillera mardi le Always Ready, enhardi, tandis que les producteurs de sucre rendront visite aux Corinthiens mercredi.

