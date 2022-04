La marque que Luis Díaz a marquée lors du triomphe de Liverpool sur le Benfica pour la Ligue des Champions

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

Luis Díaz a marqué une nouvelle marque après la victoire 3-1 de Liverpool contre le Benfica le 5 avril : il est devenu le premier Colombien à marquer un but et à fournir une assistance dans les phases éliminatoires de la Ligue des champions.

Radamel Falcao García avait déjà signalé avoir marqué et aidé dans le même match, mais il l'avait fait en phase de groupes : lors de la victoire 3-1 de Monaco contre Fenerbahçe lors de l'édition 2016, lorsque le club de la ligue française a atteint la demi-finale, où il a été éliminé par la Juventus.

Lucho, contrairement à Falcao, n'a pas contribué autant de passes de but dans les premières instances du plus important concours d'Europe. Mais il l'a fait en quarts de finale, à un moment du match où son équipe était attaquée par le club portugais.

Lorsque le guajiro a marqué, les Reds ont gagné 2-1 au tableau d'affichage et le match était sur le point de se terminer (87e minute). Et quand il a assisté Sadio Mané (minute 34), son équipe s'est à peine imposée par la moindre différence grâce à un but de la tête de Konaté.

Avec humilité, l'attaquant a reconnu que sa faiblesse ne se situe pas sur le terrain de jeu, où il est compris avec ses coéquipiers comme s'il les connaissait depuis longtemps, malgré n'avoir été avec l'équipe que depuis deux mois, mais en dehors. C'est la langue anglaise, pour laquelle je n'ai pas pu communiquer comme je pourrais le souhaiter avec Jürgen Klopp, son entraîneur, bien qu'il n'ait que des éloges pour lui.

« Je suis content d'être ici dans une si grande équipe, sans aucun doute que je dois commencer à suivre des cours d'anglais, j'espère pouvoir l'apprendre rapidement, c'est ce que je veux. L'important, c'est que je fais bien les choses et que je rejoigne rapidement l'équipe », a ajouté l'homme de Barrancas, peut-être le meilleur footballeur colombien du moment.

À l'Estadio da Luz, au Portugal, il fut un temps où, sans Alisson Becker, le Benfica aurait remporté le match nul. À ce sujet, Lucho a donné son explication :

Le Colombien affrontait le Benfica, l'éternel rival de Porto en Primeira Liga, comme s'il s'agissait d'un classique, selon Klopp, qui cachait le bonheur de le voir éblouir. « C'est un joueur de haut niveau. Luis a joué un derby, je ne pense pas qu'il l'ait vu de cette façon, mais ses partisans l'ont vu de cette façon. La façon dont il s'est contenté du troisième but était de classe mondiale. »

CONTINUEZ À LIRE :