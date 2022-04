Juliana et Yina Calderón et leur blague sur l'invitation au mariage d'Andrea Valdiri et Felipe Saruma

Au cours de ces premiers jours d'avril, Andrea Valdiri et Felipe Saruma ont sonné plus vigoureusement entre les réseaux sociaux et les médias en raison de leur mariage. En fait, la distribution des invitations au mariage — à partir duquel la date choisie pour sa réalisation n'a pas encore été reportée — a déjà commencé et des personnalités des médias sociaux telles que Shujam Valdiri, sœur de l'influenceur de Barranquilla, a expliqué à quoi ressemblait l'invitation.

Ainsi, tout se compose d'une boîte brune qui porte sur la couverture deux lettres « A », l'initiale des noms d'Andrea Valdiri et Andrés Felipe Camargo González (prénom de Felipe Saruma) ; à l'intérieur se trouve une sorte de carte apparemment en verre qui dit « Andrea et Andrés... Avec la bénédiction de Dieu, nous avons le geste de les inviter à notre mariage ». À son tour, il y a aussi une enveloppe avec laquelle il est communiqué que le mariage sera une pluie d'enveloppes.

En plus de ce qui précède, l'invitation comprenait également une bouteille de whisky, plus précisément Blue Label.

Compte tenu du fait qu'Andrea Valdiri et Felipe Saruma ont commencé à distribuer des invitations à leur mariage, Juliana Calderón - la sœur de Yina - a partagé ces jours-ci quelques Stories Instagram en guise de blague sur le sujet. Ainsi, au cours des images, on l'entend dire : « Vous ne le croirez pas, mais j'ai déjà reçu l'invitation de Mlle Andrea Valdiri et Felipe Saruma au mariage... ils disent qu'ils ne nous ont pas envoyé un verre parce que nous avons beaucoup bu, donc aguita ».

C'est ainsi que Juliana a montré, par humour, une bouteille d'eau avec une carte contenant le message suivant écrit au marqueur noir et rouge : « Juliana et Yina vous invitent à notre mariage, Andrea Valdiri ».

De son côté, Yina Calderón a partagé un fragment de la conversation qu'elle a eue avec sa sœur dans laquelle ils se demandaient comment ils pouvaient s'habiller pour l'événement. Pour l'instant, Andrea Valdiri n'est pas connue pour avoir parlé de ces publications faites par les sœurs Calderón.

Dans le monde des influenceurs, les frictions et les rifirrafes ne manquent pas. Par exemple, Yina Calderón et Andrea Valdiri ont eu des désaccords publics. Pour mettre les choses en contexte, en janvier dernier, l'ancienne star de notre télévision a rendu compte de son opinion critique concernant les dernières chirurgies plastiques que la danseuse de barranquilla avait effectuées :

«... J'admire Andrea, c'est une femme entrepreneure, jetée en avant, simple, j'ai beaucoup à l'apprendre, mais elle est devenue grosse, elle est devenue grosse, ce chirurgien ne l'est pas, avec le respect du chirurgien... mais il l'a laissée grosse... la chirurgie et la conversation ont été perdues, c'est la vérité », étaient les mots de Calderón à l'époque, exprimés par ses réseaux sociaux.

Dans ce contexte, Andrea Valdiri a publié sa réponse respective aux critiques de Yina Calderón à son égard et à son chirurgien plasticien, parmi lesquelles elle a déclaré : «... Tu m'as toujours dit que tu m'as admiré et des milliers de choses, mais ne sois pas hypocrite parce que tu ne connectes pas ta langue avec votre cerveau, vous dites une chose, mais vous pensez autre chose. Vous qualifiez le travail d'un chirurgien lorsque vous n'avez vu qu'un seul processus... Lorsque vous avez des réseaux sociaux, utilisez-les pour de bon, pas pour détruire... »

