Julián Zucchi se souvient de la fois où Pedro Castillo a demandé à sortir pour manifester contre le gouvernement péruvien

La marche sur la Plaza San Martín également arrêt des transporteurs et immobilisation sociale obligatoire qui a été décrétée la nuit du lundi 04 avril dernier pour ce mardi 5 avril, dans le message du président Pedro Castillo à la Nation, il n'a été étranger à aucun citoyen péruvien ou étranger qui vit au Pérou.

C'est le cas de l'Argentin Julián Zucchi, qui a rejoint la longue liste des des personnalités du show-business péruvien qui se sont exprimées sur la situation nationale. Alors que le couple de Djeddah Eslava a souligné qu'ils n'ont jamais été impliqués dans les décisions politiques du peuple, cette fois ils ne peut pas faire la sourde oreille.

« Vous savez que je ne m'implique généralement pas en politique, je ne me sens pas comme un expert. Je ne suis qu'un citoyen de plus. Je ne me suis même pas impliqué quand il y a eu le deuxième tour, parce que la liberté de choisir appartenait au peuple et la plupart ont choisi Castillo et je le respecte », a commencé à dire l'acteur dans les histoires sur son compte Instagram officiel.

Elle n'a toutefois pas hésité à partager avec ses plus d'un million d'abonnés une vidéo qui a été postée par un internaute sur TikTok où l'actuel président de la République est vu comme le leader.

« Cela fait mal que les gens doivent sortir dans la rue pour que quelque chose se passe, mais c'est il y a quelque temps que M. Castillo l'a demandé », a déclaré l'ancienne émission de téléréalité, puis a transmis à la vidéo de Pedro Castillo.

Comme on peut le voir, l'actuel président invitait les citoyens de tout le Pérou à descendre dans la rue pour protester contre le gouvernement pour « éliminer » les corrompus alors qu'il n'était qu'une personne du peuple.

« Mon rôle est de divertir et d'essayer de remonter le moral des gens, mais je me sens obligé de ne pas jouer le stupide et de dire ce que je ressens », a ajouté l'acteur, qui a souligné que le chaos à Lima lui ferait mal parce qu'il est sur le point de sortir une pièce de théâtre.





CONTINUEZ À LIRE