Ica : C'est ainsi que la trêve a été conclue pour libérer la circulation sur la route panaméricaine sud

Trêve momentanée. Les travailleurs agricoles et les travailleurs des transports de la région d'Ica sont parvenus à un accord avec la police et ont décidé pour permettre le passage, pendant une période de deux heures (jusqu'à 14 h) d'autobus, de camions et de véhicules privés bloqués sur la route panaméricaine Sud depuis le lundi 4 avril.

Les routes ont été ouvertes dans les régions de Chinatown, au kilomètre 278, et d'Expansión, au kilomètre 290, à l'entrée du district de Salas-Guadalupe.

COMMENT EST ARRIVÉE LA TRÊVE ?

Comme vous vous en souvenez, dimanche dernier, à 11 h 50, une grève des gros transporteurs de marchandises a commencé en raison de l'augmentation du carburant et devait prendre fin mardi soir. Cependant, la mesure de force a également été prise par les agriculteurs de la région qui protestent contre la hausse du prix de certains aliments.

C'est pourquoi, tôt mercredi, alors que la police tentait de dégager les pistes, les manifestants ont tenté de reprendre les pistes et la confrontation avec les forces de l'ordre a commencé. La police a été plus nombreuse que les manifestants, qui ont fini par prendre la route aux kilomètres 278 (Chinatown) et 290 (Expansion).

Dans la matinée, l'attaque a été enregistrée dans plusieurs bus de transport interprovinciaux. Certains passagers ont même déclaré avoir été volés et pillés.

De nouveaux affrontements ont eu lieu avec la police et un défunt de 24 ans (Yonhy Quito Contreras) a été enregistré à la suite d'un impact sur la tête.

En outre, des attaques ont également été lancées contre le poste de police de Villacuri (kilomètre 276), qu'ils avaient tenté de brûler, mais la police a réussi à défendre le poste de police et à faire appel au dialogue.

Après quelques heures de discussions, les manifestants ont décidé d'ouvrir la route pendant deux heures. Ils ont indiqué qu'ils espéraient parler à un ministre d'État pour trouver des solutions et ont exigé, entre autres, la fermeture du Congrès.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

Les dirigeants ont nié avoir été à l'origine des excuses qui se sont produites ce matin et ont dénoncé le fait que ces actes de violence avaient été perpétrés par des infiltrés.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR À L'ICA

Le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, a indiqué qu'il se rendait dans cette ville afin de renforcer le travail des policiers.

Le chef de l'intérieur a déclaré qu'il voyageait avec 150 agents de la Direction nationale des opérations spéciales (Dinoes), qui soutiendront les troupes dans la région, face aux barrages routiers de certains vandales.

À midi, Alfonso Chávarry survolait déjà la région et parlait aux manifestants.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

ILS DEMANDENT UNE INTERVENTION

D'autre part, le président de la Chambre du tourisme et du commerce extérieur de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, a appelé à mettre fin le plus rapidement possible aux problèmes qui se posent sur la route panaméricaine sud afin de ne pas affecter la région dans toutes ses régions.

Il a déclaré que même si cette situation n'affecte pas particulièrement Paracas parce que les problèmes sont plus au sud, cela n'empêche pas une intervention plus sévère des forces de l'ordre, même avec des stratégies de renseignement pour capturer les vandales qui sont responsables de la destruction des péages dans le région de Chinatown, kilomètre 278.

