Fernando Belaunzarán a comparé AMLO à Alfredo Adame : « C'est plus proche d'être le meilleur karaté »

Fernando Belaunzarán, membre du Parti d'action nationale (PAN) a comparé le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avec l'acteur Alfredo Adame, qui a de nouveau donné de quoi parler dans l'après-midi du 5 avril pour avoir joué un autre combat lors d'une conférence de presse.

Par le biais de son compte Twitter officiel, une plateforme où il a exprimé son mécontentement à l'égard de la performance de López Obrador en tant que chef de l'exécutif, de son projet de nation auto-décrit comme la Quatrième Transformation (Q4) et du parti qui l'a conduit au Palais national, Mouvement pour la nation Régénération (Morena)) ; le panista s'en est pris au Tabasqueño en comparant son rôle de président avec le combat de l'ancien chef d'orchestre du matin Hoy.

« Je ne veux pas vous déprimer, amis pejistas, mais Alfredo Adame est plus proche d'être le meilleur karaté du monde que @lopezobrador_ d'être le meilleur président du Mexique. Les choses telles qu'elles sont », a écrit Fernando Belaunzarán sur les réseaux sociaux.

Dans l'après-midi du 5 avril, Alfredo Adame est devenu la cible de critiques en raison du fait que, par le biais des réseaux sociaux, il a tenté de confronter l'avocat du chasseur de fantômes Carlos Trejo, avec qui il a eu plusieurs affrontements dans les médias au point qu'il avait accepté une bagarre sur deux fois, qui n'ont pas pu se matérialiser.

L'avocat, surnommé Montalvo, a accusé Adame d'avoir été celui qui ne s'est pas présenté à la célèbre bataille qui aurait lieu en août 2019 et qui a même été appelée « le combat du siècle ».

Ensuite, le représentant légal des Ghostbusters a crié à l'acteur : « C'est vous qui ne vous êtes pas présenté à la conférence de presse ».

Adame s'est levé de son siège et s'est dirigé contre lui. Malgré la tentative d'autres personnes de l'arrêter, l'acteur a trébuché sur quelques chaises, il a donc appliqué sa célèbre technique de « coup de pied de vélo » pour éviter d'être percuté par Montalvo.

En revanche, ce n'était pas la seule publication dans laquelle Fernando Belauzarán s'est prononcé contre López Obrador. Il a par la suite demandé au chef de l'exécutif de répondre aux plaintes de célébrités qui se disaient préoccupées par la construction de la section 5 du train maya, l'un des projets phares de l'administration AMLO.

« Écoutez-les, président @lopezobrador_, ce sont des citoyens mexicains qui expriment un souci légitime d'éviter des dommages irréparables. Ne les disqualifiez pas et ne les calomniez pas, ils ne sont pas vos ennemis. Ils appellent à un dialogue entre experts et études d'impact environnemental », a écrit le panista, en réaction à un billet de l'acteur et producteur Eugenio Derbez, l'une des figures du divertissement mexicain ayant participé à la campagne « Sélvame del Tren ».

« Nous voulons simplement être entendus et qu'ils tiennent compte des opinions des scientifiques, des écologistes et des habitants de la région. Les dommages écologiques seraient IRRÉVERSIBLES », a déclaré l'humoriste.

L'interprète de Ludovico P.Luche, Natalia Lafourcade, Kate del Catillo, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, faisaient partie des célébrités mécontentes de la construction du train maya.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 22 mars, des célébrités ont exprimé leur inquiétude concernant la coupe d'arbres dans la région, ainsi que la destruction probable du plus grand réseau fluvial souterrain du monde. En outre, ils ont accusé que les modifications avaient été apportées sans consulter les citoyens ni réaliser les études d'impact respectives.

