Équipe nationale péruvienne : un journaliste vénézuélien et ses critiques virulentes sur le 'bicolore' s'il se qualifie pour la Coupe du monde Qatar 2022

L'équipe péruvienne a réussi à atteindre l'objectif de tenter un quota pour la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir battu l'équipe paraguayenne lors de la dernière date du match sud-américain Qualifications. Il devra encore jouer le match pour le repêchage face au représentant asiatique afin de déterminer s'il se qualifiera enfin pour la Coupe du monde. À cet égard, un journaliste vénézuélien a lancé de vives critiques au cas où cela se produirait .

La personne en référence est Federico Rojas, qui, dans l'émission DirecTV « Fútbol Total », a discuté avec d'autres collègues des options de la distribution nationale lors de la Coupe du monde au cas où ils surmonteraient le repêchage contre l'Australie ou les Émirats arabes unis.

Tout a commencé lorsque Claudio Husain, l'un des panélistes, a vu le Pérou se qualifier dans ce grand événement sportif avec des résultats positifs contre le Danemark et la Tunisie, en tenant compte du fait que les Danois n'étaient pas à la hauteur de la tâche à l'Euro 2020, en plus d'être un rival auquel ils étaient déjà confrontés. « Malgré les débuts difficiles avec la France, je vois le pays (le Pérou) obtenir des résultats pour le Danemark et la Tunisie. Je n'ai pas bien vu le Danemark dans le football à l'Euro. C'était plus excitant à propos du mauvais épisode qu'Eriksen a eu. Je vous le dis, le Pérou aurait la chance de jouer avec le même groupe ; que c'est un apprentissage et que ce ne serait plus une surprise », a déclaré l'Argentin.

C'est là que Rojas a semblé critiquer son partenaire de programme. « Votre argument est qu'il y a déjà fait face il y a quatre ans, et vous le faites pour atténuer ce qui pourrait être une issue laide. Votre argument est très vague, je m'attendais à ce que vous disiez les choses de la façon dont elles doivent être dites », a-t-il dit.

Mais ce n'était pas tout, puisqu'il a mentionné que les Français, champions du monde en titre, battraient le 'whanquirroja'. « Disons la vérité, que la France va battre le Pérou lors de la première. S'il va à la Coupe du monde, il va vraiment passer un mauvais moment avec la France. Nous ne voulons pas bien paraître auprès du public péruvien. Je sais que vous (Gustavo Cherquis) avez un engagement là-bas, vous êtes un ambassadeur honoraire du football péruvien », a-t-il ajouté.

Précisément, Gustavo Cherquis a démenti ce que Federico a dit pour commenter que « la France est le grand candidat pour remporter le championnat du monde, parce que c'est l'une des meilleures équipes et qu'elle a connu quatre années fantastiques », a-t-il dit.

Le communicateur de DirecTV a engagé une discussion avec ses collègues de l'émission « Fútbol Total » à propos du « bicolore ». | Vidéo : « Chocolat péruvien »

LE PÉROU PASSE POUR LE REPÊCHAGE

Le « bicolore » a réussi à atteindre le repêchage après avoir terminé cinquième des séries éliminatoires sud-américaines et marqué 24 points. En fait, il y est parvenu lors de la dernière journée contre les Paraguayens après les avoir battus. Pendant ce temps, leurs meilleurs poursuivants, tels que la Colombie et le Chili, ont été exclus de la Coupe du monde, car ils dépendaient uniquement du résultat de la « blanquirroja ».

Dans le cas des Chiliens, c'est la deuxième fois consécutive qu'ils sont exclus de la Coupe du monde après ce qui s'est passé pour Russie 2018, où ils ont terminé sixième avec 26 points, le même que le Pérou mais avec de pires différences de buts. De leur côté, les Colombiens ont subi un changement d'entraîneur au milieu du processus de qualification après le départ du portugais Carlos Queiroz pour entrer dans Reinaldo Rueda. En tout cas, cela ne lui a pas suffi, dans ce que la presse de ce pays a qualifié d'échec retentissant.

EXPÉRIENCE DU PÉROU LORS DE LA COUPE DU MONDE EN RUSSIE 2018

Dans le cas où le « bicolore » surpasse le représentant de l'Asie, il entrerait directement dans le groupe D avec la France, le Danemark et la Tunisie. Bien que ce ne soit pas la première fois que j' affronte « Les Bleus » et les Danois, puisqu'ils se sont déjà rencontrés lors de la dernière Coupe du monde et avec deux défaites de 1 à 0 . De cette façon, Ricardo Gareca et sa compagnie essaieront d'abord de surmonter le repêchage et de se qualifier pour la Coupe du monde. Ensuite, à partir de l'expérience accumulée, allez proposer une meilleure version de l'équipe nationale.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

