Enrique de la Madrid a assuré que la réforme de l'électricité d'AMLO « viole les traités internationaux »

Enrique de la Madrid, fils de l'ancien président Miguel de la Madrid (1982-1988), a déclaré que la réforme de l'électricité promue par Andrés Manuel López Obrador (AMLO) « viole les traités internationaux sur le commerce, l'investissement et l'environnement ».

Par le biais de son compte Twitter, le fils de l'ancien président a fait confiance à ce que la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) « défende nos droits ».

« Comment pourrait-on soutenir que la Electricity Industry Act respecte la Constitution alors qu'elle viole les traités internationaux sur le commerce, l'investissement et l'environnement, endommageant ainsi nos emplois et nos salaires ? Nous sommes convaincus que @SCJN défendra nos droits », a écrit le fils de l'ancien président sur les réseaux sociaux.

En outre, la représentante commerciale américaine Katherine Tai a indiqué que la réforme de l'électricité mettait les investisseurs américains en danger 10 milliards de dollars. Cette information lui a été présentée au moyen d'une lettre adressée à la chef du ministère mexicain de l'Économie, Tatiana Clouthier, le 31 mars.

Le document précise que le gouvernement américain et les entrepreneurs du secteur de l'énergie dans le pays du nord ont exprimé leur inquiétude au sujet de la réforme que López Obrador et les membres de son projet national appelé Quatrième Transformation (Q4) ont promu depuis leurs tranchées.

Tai a également insisté « pour suspendre les actions qui les concernent et veiller à ce que les droits des investisseurs et des exportateurs américains soient protégés ».

« Dans un esprit de camaraderie et dans le désir constant de renforcer notre compétitivité commune, je tiens à vous informer que j'examinerai toutes les options disponibles dans le cadre du T-MEC pour répondre à ces préoccupations », indique la déclaration de Katherine Tai au responsable mexicain.

En outre, le SCJN a reporté au jeudi 7 avril le projet de la ministre Loreta Orttiz proposant de déclarer la constitutionnalité des amendements à la loi sur l'industrie de l'électricité qui ont été effectués en 2021, qui ont été contestés par l'État de Colima, Commission fédérale pour la concurrence économique (Cofece) et les législateurs de l'opposition.

Dans son projet de loi, le ministre et ancien député fédéral Morena propose à la Haute Cour de déclarer la validité de ces réformes parce qu'elle considère qu'elles ne violent pas les traités internationaux, en donnant la préférence à la CFE. En outre, il a déclaré que cela ne causait pas de dommages à l'environnement.

Pour sa part, le ministre Javier Laynez Potisek a dénoncé l'inconstitutionnalité des réformes approuvées en mars 2021, tandis que la plupart des membres de la chambre ont déclaré qu'elles s'écartaient de certains aspects centraux du projet de Loretta Ortiz.

Lors de sa conférence matinale du mardi 5 avril, le chef de l'exécutif a appelé les législateurs du Parti d'action nationale (PAN) et du Révolutionnaire institutionnel (PRI) à se rebeller et à voter pour la réforme de l'électricité à la Chambre des députés.

López Obrador a déclaré avoir des informations selon lesquelles certains députés du PRI, « et dans certains de ceux même du PAN », sont en désaccord avec la position de leurs partis, qui, selon leurs déclarations, promeut la « protection des entreprises privées ».

« Je suis convaincu qu'ils voteront librement et se rebelleront. Et je leur demande de se rebeller pour qu'ils soient de véritables représentants populaires et non des employés de groupes d'intérêts particuliers. Qu'ils ne soient pas des traîtres au pays. Qu'ils aient l'arrogance de se sentir libres », a déclaré le Tabasqueño.

