'Don Jediondo' a dénoncé qu'il est menacé par les problèmes de paiement de ses restaurants

La semaine dernière, l'humoriste colombien, Pedro González, reconnu comme 'Don Jediondo', était en pleine polémique après qu'un groupe de personnes eut manifesté devant l'un des restaurants qu'il possède. Au milieu du débat qui a surgi sur les réseaux sociaux sur la violation apparente des accords par l'humoriste, il a été rapporté que des menaces sont arrivées contre lui et sa famille. Comme il l'a expliqué, il a été victime de persécutions et de harcèlement.

« Il m'a dit que si je ne lui donnais pas quelques millions, il me ferait tout un plat, que je devais vendre des factures à de mauvaises personnes et la chose la plus inquiétante, un inconnu est parti à la recherche de ma femme, qui heureusement n'était pas dans le bâtiment », a déclaré 'Don Jediondo' dans des témoignages recueillis par Caracol Radio.

« Les personnes qui se sont rendues au centre commercial Colina ne sont pas des commerçants à Corabastos, mais ce sont des personnes envoyées par l'un des fournisseurs à qui nous devons une dette qui, je le répète, ne peut être payée tant que nous n'avons pas l'autorisation de la surintendance », a-t-il ajouté dans ses témoignages.

Selon lui, ce prestataire le harcèle, lui et sa famille, depuis 2020. En août de cette année-là, par exemple, c'est quand il a reçu l'appel demandant la somme d'argent millionnaire. Les appels se sont poursuivis, dit-il, tout comme les menaces. « Il a dit qu'il (le fournisseur) devait vendre certaines factures que nous devons à de mauvaises personnes, alors ces mauvaises personnes allaient nous faire payer », a dit Gonzalez.

De même, il affirme avoir vécu un moment pénible lorsqu'un homme est allé chercher sa femme sur son lieu de travail. La femme a dû quitter le pays. » La semaine dernière, alors que j'étais en voyage de travail en Australie, un inconnu s'est rendu trois fois dans nos bureaux, dans le quartier de Gaitan à Bogotá, à la recherche de ma femme. Il n'a pas voulu s'identifier, celui qui l'a assisté était le comptable et a dit « non, j'ai besoin d'elle », et il a dit qu'il venait du fournisseur à qui nous devons de l'argent. Heureusement qu'elle n'était pas à ces trois occasions. Elle, effrayée, a acheté un billet et est partie pour Miami parce qu'elle craint pour sa vie », a-t-il dit.

Selon l'humoriste, les paiements dus seront effectués, cependant, il a dit qu'il attend que le gouvernement, par l'intermédiaire des Supesociedades, délivre les détails des paiements. C'est en janvier 2020 que son restaurant « Don Jediondo Sopitas y Parilla » a été accepté par la surintendance des entreprises dans la loi sur la réorganisation des entreprises, après qu'il eut déclaré qu'il était en crise.

« Nous attendons le moment où nous pourrons commencer à payer. Les actifs sont là, l'argent est là, mais nous ne pouvons pas enfreindre la loi et nous devons attendre que le gouvernement, par l'intermédiaire des Supersociedades, nous dise comment commencer à payer (...) La surintendance nous autorisera à payer ce qui est inclus avant janvier 2020. (...) Ce sont des marchands de Corabastos qui ont travaillé avec La Sabana et que La Sabana leur doit. Nous devons à notre tour La Sabana », a souligné l'humoriste.

« C'est sympa ces entreprises qui baisent toujours des gens honnêtes. Aujourd'hui au centre commercial Parque Colina Bogotá. Ne le partagez pas, je le répète, ne le partagez pas », ont-ils lu dans le trille dans lequel la présence de manifestants à l'extérieur des lieux a été exposée. À l'intérieur des affiches, on pouvait lire des messages tels que « Don Jediondo, les marchands de Corabastos, nous vous demandons de nous payer ! » ou « Arrêtez de transférer des choses à des tiers afin de voler. Mettez votre visage sur les voleurs ! » .





