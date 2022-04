Diego Rebagliati et son agacement face à la façon dont le Sporting Cristal a agi avant le match : « Parfois, il faut montrer son visage »

Finalement, après plusieurs allers-retours, le Sporting Cristal a fini par jouer et s'incline 2-0 face à Flamengo au stade national. Bien entendu, il n'avait pas le soutien de ses fans, qui avaient déjà acheté plus de 80% des billets mis à disposition. Diego Rebagliati, journaliste sportif, était furieux de la façon dont la direction du Sporting Cristal a agi avant le match de la Copa Libertadores, qui n'a jamais dit aux fans ce qui se passait peu de temps avant les fiançailles.

« Je ne sais pas s'ils le font exprès ou non, ou s'il s'agit d'une politique et je ne l'ai pas connue en détail. Tout au long de la journée, des rumeurs ont circulé sur le fait que le match avait été joué ou non, qu'il ait été joué avec un public ou sans public. Je crois savoir que 70 à 80 % des billets avaient été vendus. Il n'y a pas une personne dont Cristal est venu parler, ni même dire « vous savez quoi, nous ne savons pas ce qui se passe ». Nous devons parler à quelqu'un du gouvernement », a déclaré le panéliste du programme Al Ángulo de Movistar Deportes.

« Je suis sûr que les dispositions ont été prises, ils ont dû travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je n'ai aucun doute sur son professionnalisme, son dévouement envers le club. Mais s'ils veulent que les gens continuent à les soutenir, comme l'ont fait les fans aujourd'hui, quelqu'un de la direction doit sortir et parler. Parfois, vous devez montrer votre visage, parce que les gens ont besoin de quelqu'un de visible pour leur expliquer ce qui se passe. C'est ça le leadership », a-t-il poursuivi.

Au final, il a recommandé comment ils devraient travailler dans un club de football par opposition à une entreprise. « Être directeur d'un club, ce n'est pas être le dirigeant d'une société cotée en bourse, parler aux actionnaires et donner des explications une fois par an. Le football implique des personnes, des publics, des fans, et cela nécessite un leadership différent. Dans Cristal, personne ne sort pour montrer son visage, quelqu'un doit sortir et parler, pour le bien et pour le mal », a-t-il conclu.

SPORTING CRISTAL 0-2 FLAMENGO

Flamengo n'a eu besoin que de deux buts, un en première mi-temps et un en seconde, pour montrer sa supériorité sur le Sporting Cristal au Stade national. Le « mengao » a fait ses débuts avec triomphe lors de la Copa Libertadores 2022 après une journée pleine d'incertitude à Lima en raison des hauteurs survenues après le couvre-feu dicté par Pedro Castillo.

Bruno Henrique était chargé d'ouvrir le score après être apparu dans la zone avec un tir croisé pour battre Alejandro Duartes. Les « célestes » ont trouvé quelques chances, mais ils n'ont pas pu marquer le but nul. À 86 ans, Matheuzinho a semblé marquer le dernier but en apparaissant à droite et en terminant par un tir droit et croisé.