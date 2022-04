Les sénateurs de l'opposition se sont rencontrés pour discuter du rôle qu'ils joueront lorsque le débat sur la réforme de l'électricité arrivera dans la Chambre, qui a été promu par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et les membres de son projet national appelé la Quatrième Transformation (Q4) )).

Par le biais de leurs comptes Twitter, les législateurs ont tenu leur réunion. Les personnes qui se sont rencontrées étaient : Miguel Ángel Osorio Chong et Claudia Ruíz Massie, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) ; Julen Rementería, de l'Action nationale (PAN) ; Miguel Ángel Mancera, de la Révolution démocratique (PRD) ; Dante Delgado, leader national du Mouvement citoyen (MC) ; Clemente Castañeda, coordinatrice du banc du parti orange au Sénat de la République ; ainsi que Nancy de la Sierra, du groupe pluriel.

Sur cette plate-forme, des responsables publics ont accompagné la photo d'un message et ont déclaré qu'ils « partageaient la table et les idées » et se sont nommés « le bloc de confinement ».

« C'est un plaisir de partager la table et les idées avec mes collègues du bloc de confinement @senadomexicano », a écrit Clemente Castañeda. « Devinez quelle réforme du président ne va pas être menée », a déclaré Julen Rementería. « Le respect, l'admiration et l'amitié nous rassemblent pour partager un après-midi d'apprentissage et d'affection », a ajouté Nancy de la Sierra.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En outre, lors de sa conférence matinale du 5 avril, López Obrador a appelé les législateurs du PAN et du PRI à se rebeller et à voter pour la réforme de l'électricité à la Chambre des députés.

López Obrador a déclaré avoir des informations selon lesquelles certains députés du PRI, « et dans certains d'entre eux même le PAN », ne sont pas d'accord avec la position de leurs partis, qui, selon leurs déclarations, promeut la « protection des entreprises privées ».

« Je suis convaincu qu'ils voteront librement et se rebelleront. Et je leur demande de se rebeller pour qu'ils soient de véritables représentants populaires et non des employés de groupes d'intérêts particuliers. Qu'ils ne soient pas des traîtres au pays. Qu'ils aient l'arrogance de se sentir libres », a déclaré le Tabasqueño.

En réponse aux déclarations de López Obrador, le député fédéral bleu et blanc Jorge Triana a déclaré que les partis d'opposition voteront contre la réforme de l'électricité.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

« M. le Président @lopezobrador_. Pour vous paraphraser : « sauts diera ». Dans le cas de sa réforme contre-électrique, le véritable acte de rébellion est de voter CONTRE son bodrio echeverrista, et à partir de là, nous n'allons PAS bouger. ÇA NE PASSERA PAS », a écrit la panista sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, le leader national du drapeau tricolore, Alejandro Moreno, Alito, a indiqué que le PRI refuserait également la réforme de López Obrador de la Chambre des députés.

« Au PRI, nous comprenons l'engagement et la confiance que les citoyens ont placés en nous. Nous serons donc du bon côté de l'histoire et voterons contre l'initiative de réforme de l'électricité de Morena. Notre vote est contre, nous n'approuverons pas l'initiative de réforme de l'électricité même si le gouvernement Morena n'aime pas cela », a déclaré Alito.

Comme indiqué par le PRI, cette décision a été prise après 7 mois d'étude de l'initiative Tabasqueño.

Le chef national du PRI a déclaré que pour son parti, le législateur n'est pas un « employé du pouvoir », puisqu'il a qualifié les mesures mises en œuvre par l'administration actuelle en matière d'énergie de « spirituelles et contradictoires ».

