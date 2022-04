Astuces maison pour éliminer les mouches dans la maison

Vous avez peut-être eu un moment désagréable avec les mouches pendant que vous déjeunez ou cuisiniez votre plat préféré. Ces petits insectes volants, rapides et désagréables, ont tendance à être plus nocifs qu'ils n'y paraissent car ils peuvent nuire à notre santé en étant porteurs de maladies. En plus de leur présence, le son qu'ils émettent, perceptible par nos oreilles, devient agaçant et nous essayons de tout faire pour les faire disparaître.

Afin de ne pas avoir à compter sur la tapette à mouches populaire qui nous évite toujours des ennuis, nous pouvons recourir à des astuces maison faciles à réaliser dans la maison pour mettre fin à sa présence. Il est important de se rappeler que cette espèce apparaît lorsqu'un élément les attire en fonction de l'odeur, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les fruits, les casseroles, les poêles et dans les poubelles où nous déposons les déchets.

Nous avons plusieurs options à portée de main pour les éradiquer, des méthodes naturelles, avec des produits chimiques et même des appareils électriques. Examinez attentivement chacun de ces éléments et sélectionnez celui qui convient le mieux à vos besoins à la maison.

Saviez-vous ce que... Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, les maladies transmises par les mouches domestiques comprennent la typhoïde, la paratyphoïde, le choléra, la dysenterie bacillaire, la diarrhée infantile, la dysenterie amibienne, la giardiase, l'oxyuriase, l'ascaridiase, la tricuriase et le taeniase.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

TRUCOS CASEROS PARA ELIMINAR MOSCAS

1. Sacs remplis d'eau. C'est l'une des astuces qui sont maintenues en vie au fil des ans. Attention, son efficacité réside dans le fait que l'emballage à utiliser doit être transparent. L'endroit où ils doivent être placés se trouve au plafond, aux cadres de porte, aux colonnes ou à toute autre surface. Utilisez des cordes ou des élastiques. Attention, il n'existe aucune preuve scientifique de son efficacité, mais on pense que la lumière réfléchie dans l'eau crée un effet visuel qui attaque directement les yeux des mouches. Certaines croyances soutiennent qu'il y a un meilleur effet si nous plaçons des pièces à l'intérieur.

2. Faisons quelques pièges. Cette version est destinée à être utilisée dans des espaces ouverts car l'odeur qu'elle dégagera n'est pas agréable. Pour ce faire, nous devons percer de petits trous dans une bouteille en plastique juste en haut, là où se trouve le bec verseur. Le liquide que nous allons ajouter est composé d'un mélange d'eau, de vinaigre et de sucre. Essayez de ne pas laisser le liquide atteindre les interstices afin qu'il ne déborde pas.

3. Construisons un piège à mouches en papier. Utilisons les sacs qui nous sont livrés avec le pain, ceux qui sont de couleur marron clair. Nous allons les couper en lanières. Nous pouvons les laisser lâches ou les attacher ensemble avec un fil. L'étape suivante consiste à faire un mélange avec un demi-verre d'eau, un autre de sucre et à ajouter 3 cuillères à soupe de miel. Lorsqu'il est collant, nous allons l'utiliser pour peindre les découpes que nous avons faites, les accrocher et c'est une question de temps pour voir comment elles collent.

4. Pour cette option, nous allons avoir besoin de quelques citrons. Nous allons les couper en deux et placer des clous de girofle dans chaque tranche. Nous allons le mettre sur de petites assiettes pour les placer dans les zones où des mouches gênantes apparaissent dans la maison.

5. Faisons un répulsif fait maison. Nous aurons besoin d'une bouteille de vinaigre blanc, d'un récipient avec un bec verseur et d'eau. Ajoutons une tasse de chaque élément et mélangeons-les très bien. Nous allons le roser sur les portes et les surfaces où les zones ne sont pas très claires car elles peuvent être teintes ou prendre une teinte jaunâtre, bien que cela ne se produise pas dans tous les cas.

6. Servez-vous de la décoration. De nos jours, les plantes sont devenues des éléments tendance pour la décoration des espaces de vie. Certains d'entre eux nous aident à repousser les mouches, comme le laurier, la menthe, la lavande, le romarin, le basilic, l'absinthe.

