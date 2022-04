Zelensky a déclaré que la Russie ne serait pas en mesure de tromper le monde entier au sujet de l'enlèvement et de la torture de civils à Bucha.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé la Russie de « déformer les faits » dans le contexte du massacre de Bucha et a assuré qu' « ils ne seront pas en mesure de tromper le monde entier », car il existe « de nombreuses preuves » que les troupes russes détruisent des villes et enlèvent, torturent et tuant des civils.

« Le moment viendra où tous les Russes apprendront toute la vérité sur les personnes tuées par leurs concitoyens. Qui a donné des ordres. Qui a fermé les yeux sur les tueries », a-t-il souligné dans son habituel discours du soir, selon le site officiel de la présidence ukrainienne.

Zelensky a rappelé qu'il y avait plus de 300 personnes « tuées et torturées » dans la ville de Bucha, un nombre qui, selon le président ukrainien, « pourrait être plus important » lorsque la ville entière serait examinée en profondeur. « Et ce n'est qu'une ville », a-t-il ajouté.

À cet égard, il a déclaré que Moscou « lançait déjà une fausse campagne pour cacher sa culpabilité dans les meurtres de masse de civils à Marioupol », donc « ils essaieront de cacher les traces de leurs crimes », ce qu'ils n'ont pas fait en quittant Bucha.

« Ils vont faire des dizaines d'interviews sur scène, rééditer des enregistrements et tuer des gens spécifiquement pour faire croire qu'ils ont été tués par quelqu'un d'autre », a-t-il dit, ajoutant que « tous les efforts sont faits pour identifier les militaires russes impliqués dans ces crimes ».

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha

« De nos jours, les gens ne sont plus exécutés. Mais tous les menteurs à grande gueule (et) de première ligne et leurs patrons à Moscou doivent se souvenir : la fin de leur vie sera derrière les barreaux. Peut-être », a-t-il souligné, rappelant l'exécution de Julius Streicher, l'un des idéologues du nazisme.

En outre, Zelensky a adressé un reproche à la communauté internationale et à ses partenaires et alliés pour avoir douté des crimes antérieurs. « Pourquoi entendons-nous maintenant les déclarations de tous les dirigeants du monde qui auraient dû être faites il y a longtemps alors que tout était parfaitement clair ? » , a-t-il critiqué.

Le président ukrainien a indiqué que le déminage des rues des villes ukrainiennes avait commencé et a assuré que, « dans un proche avenir », l'approvisionnement en eau et en électricité serait rétabli.

Zelensky a également rappelé son discours au Parlement roumain et fait référence au discours qu'il prononcera ce mardi au Congrès des députés, ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'ONU.

Son discours, diffusé en ligne, sera l'un des premiers après le massacre de Bucha, où des centaines de corps ont été retrouvés après le départ des troupes russes. À la demande de Kiev, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, prendra également la parole brièvement.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :