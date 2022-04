Vidéo : Marcela Reyes a envoyé un message à ses adeptes qui veulent être mères

Pour les fans de DJ Marcela Reyes, ce n'est un secret pour personne qu'elle fait tout son possible pour accorder la plus grande attention à son fils Valentino, fruit de la relation de l'artiste avec DJ Exotic. Il y a quelques mois, on a observé comment il s'efforçait d'offrir au petit l'une des meilleures célébrations d'anniversaire, comme plus d'un en rêvait dans son enfance.

À cette occasion, l'artiste a envoyé un message via ses réseaux sociaux avec lequel, plutôt que de les critiquer, elle a voulu envoyer des conseils à celles qui souhaitent devenir mères pour la première fois, et peut-être à celles qui envisagent d'avoir un deuxième enfant.

« Les enfants sont ce qu'il y a de plus beau, je n'ai pas un tel amour... Je ne sais même pas comment décrire l'amour que j'ai pour mon fils. Les filles, ayez votre stabilité économique afin que lorsque ces bénédictions se présenteront, vous n'ayez à dépendre de personne », a déclaré Marcela Reyes, avant de diffuser son message avec les mots les plus gratifiants sur ce que cela a signifié pour elle d'avoir son fils à ses côtés.

Plus tard, le DJ a également abordé un sujet que des milliers de femmes ont connu à plusieurs reprises et qui sont tombées enceintes et quelque temps après la naissance, les pères abandonnent les mères à leur sort.

«... malheureusement, parfois, les parents ont tendance à être des parents qui abandonnent, irresponsables, donc si nous avons ces enfants, nous pouvons être des femmes indépendantes et nous pouvons les soutenir et ne pas être derrière un père qui demande de l'aide, nous aider avec l'enfant, afin qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il aide vraiment ! » , a conclu Marcela Reyes à travers ses « InstaStories ».

Cela peut vous intéresser : ils saisissent une demi-tonne de marijuana qui allait être commercialisée à Bogota

Voici le contenu complet de Marcela Reyes :

Les réactions sont rapidement apparues car le portail de divertissement 'Tracing Famosos' était chargé de reproduire le contenu que la DJ partageait via ses réseaux sociaux. Les internautes ont exprimé leur soutien à l'artiste avec des commentaires tels que : être d'accord avec sa déclaration car certains ont des enfants dépendant de l'économie du père et d'autres l'ont blâmée pour le fait qu'en enregistrant des histoires Instagram, son fils en arrière-plan a crié à l'attention de maman.

D'autres commentaires suggéraient : « Vous devez avoir une stabilité économique en tant que femme, et ne pas faire attention à ce que ce soit la responsabilité de quelqu'un d'autre, en particulier en Colombie qu'il y ait plus de pères absents que d'aujourd'hui », « Et tous ceux qui critiquent sont des femmes, bref, de l'hypocrisie », « J'espère que ceux qui critiquez avoir la moitié de ce que Marcela a pour le donner à votre enfant », « C'est triste de voir comment ils doivent mendier même pour une couche », entre autres.

À travers une série de « questions et réponses », le DJ a répondu à certaines préoccupations de ses adeptes dans lesquelles l'une a été divulguée sur la relation qu'il entretient avec la joueuse de reggaeton et partenaire actuelle Marcela Reyes.

« Comment vous entendez-vous avec B King ? » , était la question posée par certains internautes, à laquelle il a répondu :

« Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais ce n'est pas parce que j'ai traité Valentino avec amour que je l'aime beaucoup », a écrit Exotic DJ dans ses 'InstaStories'. La réponse est rapidement devenue virale et a été répliquée par les différents portails de potins, parmi lesquels « Rechismes » où il a obtenu près de 20 000 likes d'internautes.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Il convient de rappeler qu'à plusieurs reprises, le DJ a été accusé d'avoir abandonné son fils. Cependant, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes le défendent parce qu'ils prétendent qu'il partage avec l'enfant et qu'il ne le publie généralement pas via ses réseaux sociaux comme si sa mère fait.

CONTINUEZ À LIRE :