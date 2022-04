Vidéo : Luis Diaz a marqué son premier but en Ligue des champions pour Liverpool

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

Les quarts de finale de la Ligue des champions ont débuté pour Liverpool en visite au Benfica au stade Da Luz de Lisbonne, dans le but d'obtenir un bon résultat qui lui permettra de définir la série à Anfield devant son public.

Pour le duel contre les « Eagles », l'entraîneur allemand Jürgen Klopp a envoyé ses onze meilleurs sur le terrain, y compris le joueur colombien Lucho Díaz, qui fera sa troisième apparition en ligue des champions avec les « Reds ».

Il est à noter que depuis son arrivée au club anglais, l'ancien Barranquilla Junior a gagné la confiance de son entraîneur et est un acteur clé du schéma de Klopp, ce qui lui a permis de s'adapter au mieux à son style de jeu.

Dans les premières minutes, Liverpool a pris l'initiative et les approches sexospécifiques sur le côté gauche où le Colombien était le protagoniste avec ses débordements constants. La première chance a été Mohamed Salah qui n'a pas réussi à se définir contre Odysseas Vlachodimos.

À 12 ans du match, Naby Keita a tiré sur la droite mais le gardien de but du Benfica, qui était déjà une figure du match pour les Portugais, était bien positionné.

Dans les 17 minutes, le premier du match aurait lieu après un corner pris par Andrew Robertson depuis le secteur gauche afin que Konaté relie la tête sans aucune marque au stick gauche de Vlachodimos.

Benfica a tenté d'atteindre l'égalité grâce à un contre-coup, mais Everton a finalement terminé avec un gaucher mais le ballon est sorti du but de son compatriote Alisson.

Après une passe longue et précise de Trent-Alexander-Arnord, Lucho Díaz a aidé le Sénégalais, Sadio Mané, qui a d'abord commandé pour sauver Liverpool 2-0 sur les 34 minutes.

Au cours des 38 minutes, Lucho Díaz a voulu marquer les siens après un tir de l'extérieur de la boîte avec un droit, mais le football est allé large. Six minutes plus tard, Arnold a fait une longue passe pour Salah qui a tiré en gaucher, mais le gardien de but à domicile a eu une excellente réaction.

En 49 minutes, le Benfica atteindrait le rabais après un centre du secteur droit de Rafa Silva, qui n'a pas réussi à dégager Konaté et a été laissé à l'Uruguayen Darwin Núñez, qui sur sa jambe droite l'a envoyée dans le coin impossible à sauver pour Alisson.

Le but de « Charrúa » a été un coup de pouce important pour le Benfica, qui s'est tourné vers l'attaque en quête d'égalité et a profité du nid-de-poule de Liverpool qui n'a pas réussi à assimiler le but reçu.

Les locaux ont eu une chance après un tir en croissant d'Everton avec une main droite qu'Alisson a sauvé, et le rebond a été laissé à Fabinho qui a éliminé le danger pour les Anglais.

Pour cette raison, Jürgen Klopp a envoyé Diogo Jota sur le terrain pour Mohamed Salah, Roberto Firminio pour Sadio Mané et Jordan Henderson pour Thiago Alcantara afin de récupérer le ballon au milieu de terrain où le Benfica générait ses attaques.

À neuf points de la fin, le joueur de l'équipe nationale de Colombie avait clairement la possibilité d'augmenter le score après un centre de Henderson qu'Exporto n'a pas pu épisser sur la droite et l'a commandé à l'extérieur du but.

Dans les 87 minutes, Luis Díaz aurait la revanche après avoir marqué la tranquillité d'esprit qui permettra à Liverpool de définir son passage en demi-finale le 13 avril prochain dans des conditions locales.

